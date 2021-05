Gegužės 12-oji Klaipėdoje

Priminimas. Klaipėda pradeda vakcinuoti 45+ amžiaus grupei priklausančius gyventojus. Jie jau gali registruotis skiepui elektroninėje registracijos sistemoje vakcinavimasklaipedoje.lt. Čia toliau kviečiami registruotis ir visi vyresnių amžiaus grupių gyventojai, taip pat gyventojai, sergantys lėtinėmis ligomis. Registruojantis sistemoje vakcinavimasklaipedoje.lt matomos turimos vakcinos rūšys, sudaroma galimybė pasirinkti iš siūlomų variantų. Tuos gyventojus, kurie neturi galimybių registruotis internetu, užregistruoti gali jų artimieji, kaimynai ar pažįstami – prisijungimas vyksta per elektroninius valdžios vartus (prieinama per elektroninę bankininkystę), prisijungus reikia nurodyti registruojamo gyventojo asmens kodą, kontaktinius duomenis.

Svečias. Gegužės 13 d. 17 val. Klaipėdos savivaldybės I.Kanto viešoji biblioteka kviečia į virtualų susitikimą su Stanislavu Stavickiu-Stano. Pokalbio tema – "Žmogus – kūrėjas: galios, kurios slypi mumyse, ir kaip jas išlaisvinti". Renginys organizuojamas įgyvendinant Lietuvos kultūros tarybos finansuotą projektą "Negalios transformacija: kūrybiškumas ir saviraiška". Transliacija vyks bibliotekos @kmsvb feisbuko paskyroje.

Paroda. Uostamiesčio galerijoje "Si:said" (Daržų g. 18) veikia Francisco Ladrón de Guevara (Ispanija) personalinė kūrinių paroda "What the body thinks about gravity" (liet. "Ką kūnas mano apie gravitaciją").

Tekstilė. Iki liepos 10 d. Klaipėdos etnokultūros centro salėje (Daržų g. 10) eksponuojama autorinė Irenos Ungaro siuvinėtos tekstilės paroda "Raštai iš praeities". Tai siuvinėtų Mažosios Lietuvos tautinio kostiumo dalių rekonstrukcijos ir variacijos. Parodoje bus galima išvysti tradiciniais raštais išsiuvinėtų Klaipėdos krašto sermėgų, marškinių, delmonų, diržų, skarelių, kepurėlių.

Portretai. I.Simonaitytės viešojoje bibliotekoje (Herkaus Manto g. 25) veikia klaipėdiečio fotomenininko Artūro Šeštoko darbų paroda "Portretas Nr. 21". Su naujausiais autoriaus kūriniais – šlapio kolodijaus fotografijomis (ambrotipais) galima susipažinti bibliotekos Kraštotyros ir skaitmeninimo skyriuje (darbo laikas: I–V – 11–17 val., VI – 11–16 val.).

Tapyba. Klaipėdos apskrities dailininkų sąjungos Baroti galerijoje (Aukštoji g. 1 / Didžioji Vandens g. 2) jau atidaryta Andriaus Makarevičiaus (Vilnius) tapybos darbų paroda "Stoties DOMINORE". Paroda Baroti galerijoje veiks iki birželio 2 d.

Lėbartų kapinės. Šiandien laidojami 8 mirusieji, tarp jų – Victor Orechkin. Skelbiamos pavardės tik tų mirusiųjų, kurių artimieji davė sutikimą.

Naujagimiai. Per statistinę parą pagimdė 7 moterys. Gimė 3 mergaitės ir 4 berniukai.