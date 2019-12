Gal sumažins kainą?

Nesuprantu, kaip už viešuosius pinigus Teatro aikštėje įrengta ledo čiuožykla gali tapti mokamu objektu? Jeigu šeima augina du ar tris vaikus, ji negalės sau leisti tokios pramogos už neva simbolinį mokestį. Vadinasi, toks pat ir net dar mažesnis simbolinis mokestis imamas "Akropolio" ledo arenoje. Kaip galima leisti tokius dalykus? Nesakau, kad viskas turi būti nemokama, tačiau simboliniu mokesčiu vadinčiau vieną, gal du eurus. Bet ne keturis. Tikiuosi, kad organizatoriai susipras ir sumažins kainą.

Mama

Mieste – per tamsu

Vieną vakarą išėjau pasivaikščioti šventinėmis Klaipėdos gatvėmis. Praėjau Atgimimo aikštę, senamiestį, apžiūrėjau Teatro aikštę. Ji vienintelė dar panaši į Kalėdų proga pasipuošusią aikštę. O šiaip visur kitur – nyku ir tamsu. Tikrai niūriai atrodo ta mūsų Klaipėda. Prie jūros Melnragėje ir tai daugiau lempučių nei pačiame miesto centre. Gal jau greitai būsime ne trečias, o penktas miestas Lietuvoje?

Albina

Televizijos – susitarusios?

Pastebėjau, kad vakaro laiku visi lietuviški televizijos kanalai, it susitarę, tuo pat metu transliuoja reklamą. Tai siaubinga, nes esi priverčiamas žiūrėti tas komercines nesąmones, kol tau visiškai išplauna smegenis. Ar tai nėra vartotojų teisių pažeidimas? Kokį kanalą beįsijungtum, jei tik per vieną jų rodo reklamą, tai žinok, kad ir per kitus koks nors krepšininkas dešrą valgo. Tegul paskui neverkia, kad žmonės rusišką televiziją žiūri.

Algimantas

Kam tas brangus granitas?

Valdžia giriasi, kad Dangės skverą išklos granito plokštėmiss. Nesvarbu, kad keliais milijonais brangiau. Svarbu, kad dvelks prabanga. O kas nors apie praktiškumą pagalvojo? Gal mieste architektų nebėra? Juk pašalus granito plokštės tampa labai slidžios, jomis tiesiog neįmanoma paeiti. Gal todėl ir išsilaiko 50 metų, nes niekas jomis nevaikšto. Žiemą tai – tik kaulų laužymas, todėl siūlyčiau specialistams tapti paprastesniems ir nusileisti ant žemės. Nes miestas tokio ekonominio lygio dar nepasiekė, kad gatves granitu klotų.

Olga