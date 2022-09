Išmatoms reikia šiukšliadėžės

Norėčiau, kad kas nors atkreiptų dėmesį į paprastą, bet gana svarbų dalyką. Šilutės plente, netoli parduotuvės, yra daug daugiabučių namų. Kiemuose – žaidimų aikštelės vaikams. Šioje kaimynystėje turime ir draugų keturkojų. Bet juos vedžiojantys šeimininkai viso pasivaikščiojimo metu turi nešiotis jų "dovanėles" tiesiog maišelyje, kadangi aplink nėra nė vienos šiukšlių dėžės. Norint išmesti, reikėtų eiti į priešingą pusę, o ten nutiestas kelias tik automobiliams, o ne pėstiesiems. Ar galėtų kas nors pastatyti šalia žaidimų aikštelės bent vieną šiukšlių dėžę?

Ingrida

Rugsėjo 1-oji – lyg gedulas

Skaičiau komentarą, kad vaikai per rugsėjo 1-ąją atrodė labai nelaimingi. Tą pastebėjau ir aš. Tik vienas kitas vaikas išspaudė šypseną. Šiųmetinė šventė labiau priminė gedulą, o ne naujų metų pradžią. Vaikai mokyklose patiria per daug streso, kartais užkraunami visai nereikšmingais namų darbais, kontroliniais, dėl to į klases grįžti nebenori. O ir mokytojai į vaikus žiūri kaip į darbo objektą, o ne kaip į besiformuojančią asmenybę. Jau geriau to krūvio būtų mažiau, bet kokybiškesnio.

Rozalija

Kodėl saugyklos užrakintos?

Niekaip nesuprantu, kam tos dviračių saugyklos mieste šalia daugiabučių reikalingos? Pastato ir palieka. Kiek galima sakyti, kad nesiseka nupirkti elementarių trūkstamų dalykų? Tai tas pats, jei pastatytų namą ir sakytų, kad jame gyventi negalima, nes trūksta lėšų, nepaisant to, kad viskas seniai įrengta.

Karolis

Atlikti darbai džiugina

Visi skundžiasi, o aš norėčiau pasidžiaugti, kad Baltijos prospekto estakados darbai vis dar vyksta ir, tikiuosi, vyks. Palyginus su praėjusiais metais, rezultatai jau dabar puikiai matyti – vadinamieji griaučiai jau yra. Džiugu ir tai, kad darbininkai ten dirba ne tik darbo dienomis, bet ir savaitgaliais, kartais esant ne pačioms geriausioms oro sąlygoms. Mūsų savivaldybėje dirba tikrai gerų specialistų, gebančių sureguliuoti klausimus, susijusius su lėšomis. Tad tegul viskas vyksta sklandžiai ir toliau.

Gediminas