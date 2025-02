Konfeti reikėtų atsisakyti

Man atrodo, kad tvarumas – tikrai tik imitacija, kaip teko skaityti „Klaipėdoje“. Visą savaitę svarstau apie tai, kad kai kurių dalykų žmonėms kažkodėl per sunku atsisakyti. Pavyzdžiui, Neringos skvere iki šiol yra konfeti, atsiradusi po Naujųjų. Aišku, kad jų niekas nei sušlavė, nei surinko. Visų pirma, per sunku, visų antra, niekas to neva nemato, niekam tai nerūpi. Bet šiaip, manau, kad tokio dalyko galėtume ir atsisakyti. Kokia prasmė dėl kelių minučių džiaugsmo šitaip teršti aplinką?

Karolina

Užsibūti – nenaudinga

Skaičiau, kad ruošiamasi iškelti brolį Benediktą. Manau, kad, nepaisant žmonių prašymų, tai vis tiek įvyks. Toks jau tų žmonių gyvenimas – jie negali būti visą gyvenimą toje pačioje vietoje, juk to moko ir tikėjimas. Žmogus turi judėti, gyventi, mokytis. Broliui, kaip ir bet kuriam kitam žmogui, reikia atrasti save ir kitoje aplinkoje, tarp kitų žmonių. O čia, Klaipėdoje, likę tikintieji tikrai gali tęsti darbus ir be jo.

Ramunė

Kokia vaikų ateitis?

Noriu paprašyti protingųjų, kad narkotikų Lietuvoje nelegalizuotų. Kalbu net ir apie mažą kiekį. Būna, kad einu iš parduotuvės ir prie savo laiptinės užuodžiu tą bjaurų, tarsi prakaitas dvoką. Net aš, jau sakykime, garbaus amžiaus moteris, suvokiu, ką tie jaunuoliai rūko. Ir žinote ką? Toks įspūdis, kad jie net neina į pamokas, atrodo, kad per dienas nieko neveikia. Kur jų tėvai? Nežinau. Bet vien šitas pavyzdys verčia pakraupti, kai pagalvoju apie tolimesnę ne tik šių, bet ir kitų vaikų ateitį, jei narkotikus visgi legalizuotų.

Klaipėdietė

Namų numerius – atnaujinti

Norėčiau sužinoti, kas atsakingas už tai, kad būtų atnaujintas daugiabučio namo numeris? Tie, kurie name gyvena daugybę metų, nesusiduria su šita problema, bet atvykę nauji kaimynai būna, kad supainioja namus. Tad nenuostabu, kad ir paštininkai ar kurjeriai suklysta. Apskritai Klaipėdoje yra nemažai namų, kurių numerį gali įžiūrėti tik priėjęs labai arti. Gal laikas būtų juos atnaujinti?

Julija