Kur atlikti testą?

Vykstu į užsienį ir man būtina atlikti COVID-19 testą šeštadienio rytą. Eilės Klaipėdoje – pusantros savaitės. Apskambinau visas poliklinikas. Radau tik vieną, darančią testus savaitgalio ryte. Būtų galima pasidaryti kelte, bet ten testai ryte neatliekami. O mano keltas išplaukia dešimtą valandą ryto. Kol atplauksiu iki Švedijos, iš vakaro padarytas testas nebegalios. Prieš porą mėnesių dėl testo teko važiuoti net į Kauną. Vilniuje irgi be problemų galima užsiregistruoti. Klaipėdoje – neįmanoma.

Stasys

Reikia daugiaaukščių aikštelių

Dėl požeminės automobilių aikštelės centre kilo baisiausios diskusijos. Lįs į žemę, rausis. O kodėl negalima pastatyti antžeminės aikštelės? Mačiau, net Grigiškėse kelių aukštų aikštelė stovi. Klaipėdoje tokioms – begalė vietos. Galima statyti Pempininkų rajone, prie Gedminų gatvės. Sutilptų viso mikrorajono automobiliai. Dabar vargsta mažose aikštelėse prie kiemų. Galėtų padaryti mokamą, kokius penkis eurus žmonės, manau, susimokėtų. Nereikėtų braidyti per purvynus, kaip Debreceno gatvėje. Be to, mūsų žmonės – tinginiai. Suvažiavę į turgų, visi grūdasi, kad tik privažiuotų prie pat durų. Aš pasistatau atokiau, kur daug vietos, ir ramiai nueinu – nereikia pirmyn atgal stumdytis orą teršiant.

Rimantas

Kodėl skiriasi bankų įkainiai?

Kodėl vienas bankas už kortelės naudojimą ima eurą, o kitas – eurą ir dešimt centų? Bandžiau klausti banke, bet man ėmė siūlyti visokias papildomas korteles ir paslaugas. Man jų nereikia. Aš tik nenoriu mokėti už kortelę dešimčia procentų daugiau nei kitų bankų klientai. Mano darbdavys turi sutartį su konkrečiu banku, į kurio sąskaitą ir gaunu atlyginimą. Todėl negaliu taip paprastai pasikeisti kortelės. Bet mokėti brangiau irgi nenoriu.

Rimantas

Paukščiai erzina ne tik centre

Paskaičiau "Klaipėdoje", kad miesto centre pradėjo kovoti su paukščiais. Bet jie baisiai klykia ir Debreceno gatvėje. Nuo ryto iki vakaro triukšmas. Takai nudergti. Eini ir bijai, kad ant galvos neuždribtų kas nors. Ir taip daugybę metų. Bet niekas nieko nedaro.

Laima