Iš namų – tiesiai į mokyklą

Klerkų mąstymas labai įdomus. Pavyzdžiui, sostinėje jie ramina tėvelius dėl to, kad ruošiamasi statyti dar bent keturis darželius, bet praleidžiama viena svarbi detalė – vietos darželyje tėvams reikia čia ir dabar, o ne po metų, dvejų, trejų. Pastato pastatymas užtruks. Kol oficialiai tie keturi darželiai atvers duris, šiuo metu tūkstančiams eilėje laukiančių vaikų sukaks treji, ketveri ar daugiau metų, tad teks vesti tiesiai į mokyklą. Be to, nesuprantu, kodėl apie šią problemą nemąstoma anksčiau? Vien per vasarą buvo galima rasti nenaudojamas patalpas ir įrengti bent kelis vaikų darželius.

Jūratė

Klaipėdoje yra slėptuvių

Stebina mūsų valdžios tuščios kalbos. Vis liepia įrengti slėptuves, kurios praverstų karo atveju. Taigi Klaipėdoje – pilna devynaukščių pastatų, pati viename jų gyvenu. Čia rūsiai labai geros būklės, bet užgriozdinti nereikalingais daiktais. Ten galima puikiausiai pasiruošti slėptuves. Juk ir darželiai, mokyklos turi rūsius, jau nekalbant, apie daugiabučius. Kam kasti tunelius, kai turime tam tinkamas patalpas? Norime atkreipti dėmesį į šią problemą, kad pagaliau būtų pradėta spręsti.

Rima

Psichika – nestabili?

Labai gera skaityti apie pareigūnus, išgelbėjusius senjorę iš degančio buto. Pasirodo, kad dar turime drąsių, tvirtų pareigūnų, kuriems rūpi žmonių gerovė. Tačiau turime ir tokių, dėl kurių apima gėda. Pirmadienį per žinias rodė, kad du jauni policininkai elektrošoko prietaisu bandė neva nuraminti išgėrusį žmogų. Negalėjo surakinti antrankiais, tad nusprendė susidoroti kitaip. Kai pamačiau tą vaizdo įrašą, net išsižiojau. Negaliu patikėti, kad pareigūnų psichika tokia silpna, nestabili. Nemanau, kad jiems turėtų būti leidžiama dirbti tokį darbą.

Skaitytojas

Paspirtukams – atskiras parkas?

Sakiau ir sakysiu, kad laikas atverti paspirtukininkams atskirą parką ir leisti važinėti tik jame, kur nebūtų kitų transporto priemonių, netrukdytų pėstieji. Nepasimoko nei vaikai, nei tėvai, kad važiuoti bet kaip ir bet kur negalima.

Haroldas