Turi viską, trūksta tik sąžinės

Perskaičiau "Klaipėdos" straipsnius apie vadinamąjį Lietuvos banko kotletų skandalą ir supratau, kur yra to banko atstovų pasipūtimo priežastis. Jei tokie tipai gauna daugiau nei 10 tūkst. eurų per mėnesį, tai arogancija jau po metų yra garantuota. Šita baudžiauninkų tauta kitaip nemoka. Štai ir laiko tokie prakutę baudžiauninkų palikuonys kitus durniais, nes patys gyvena daug geriau už visą nepriteklius kenčiančią tautą. O kuo gali pasijausti banko valdybos pirmininkas, jau dešimtmetį gaudamas po 13 tūkstančių per mėnesį ir už kotletą su sriuba mokėdamas tik 4 eurus? Jis pasijaučia dievu. Ne tik padėties Lietuvoje valdovu. Sąžinės ponams trūksta, štai, kur pati didžiausia problema.

Henrikas

Valdžia toleruoja lėšų švaistymą

Pats Saulius Skvernelis pasakė, kad bankininkų vietoje susimažintų sau algą net neprašomas. Tai jei jau premjeras taip sako, kodėl Lietuvos banko atstovai jo neklauso? Mano supratimu, laikas keisti tokius minkštose kėdėse užsisėdėjusius vadovus. Tegul pasipinigauja kiti, jaunesni, godesni "kostiumuotieji", jei jau mūsų kvaila valdžia toleruoja tokį pinigų švaistymą.

Giedrius

Apleistas klasikas

Važiuodamas pro K.Donelaičio paminklą pamačiau, kaip kažkokia pensininkė žiūri į šalia paminklo padrikai susodintas gėles. Spėju, kad moteriškė kurpė planą, kaip dalį jų išrauti ir parsinešti į savąjį "rūtų darželį". Gal pagaliau reikėtų iš esmės kartą ir visiems laikams sutvarkyti šią vietą, kad rašytojas nebūtų toks apleistas? Ir vaizdo kameras čia būtų galima sukabinti, kad skvere vedžiojami šunys ant klasiko nemaižiotų. Tada ir tų menkaverčių gėlių niekas iš šios vietos nevogs.

Linas B.

Tyčiojimasis iš dviratininkų?

Palangoje yra "Lidl" prekybos centras. Šalia jo – dviračių stotelė, kurioje galima pasiremontuoti šią transporto priemonę (pakabintas kažkoks raktas varžtams sukinėti). Turėtų būti galima ir prisipūsti padangas. Tačiau antradienį patyriau, kad to padaryti neįmanoma, nes pompa paprasčiausiai neveikia. Ji ten tik dėl "grožio" pastatyta. Kaip galima taip tyčiotis iš dviratininkų? Gėda!

Simona