Alytaus rajone neblaivi nepilnametė sulaikymo metu pasipriešino policijos pareigūnei

Pasak teisėsaugos, sekmadienį, apie 2.21 val., gautas pranešimas, kad Krokialaukio miestelyje nepilnametė elgiasi neadekvačiai – rėkauja ir spardo automobilius.
Sulaikymo metu 2011 metais gimusi nepilnametė pasipriešino Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnei, gimusiai 1996 metais. Pareigūnei suteikus medicinos pagalbą, ji gydoma ambulatoriškai.
Nepilnametė, kuriai nustatytas 1,81 promilės neblaivumas, perduota Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos darbuotojams.
Surinkta medžiaga tyrimui dėl pasipriešinimo valstybės tarnautojui.
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(be temos)
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