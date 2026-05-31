 Alytaus rajone neblaivi nepilnametė sulaikymo metu pasipriešino policijos pareigūnei

Alytaus rajone neblaivi nepilnametė sulaikymo metu pasipriešino policijos pareigūnei

2026-05-31 15:29
BNS inf.

Alytaus rajone sulaikant neblaivią nepilnametę nukentėjo policijos pareigūnė, sekmadienį pranešė Policijos departamentas.

<span>Alytaus rajone neblaivi nepilnametė sulaikymo metu pasipriešino policijos pareigūnei</span>
Alytaus rajone neblaivi nepilnametė sulaikymo metu pasipriešino policijos pareigūnei / BNS nuotr.

Pasak teisėsaugos, sekmadienį, apie 2.21 val., gautas pranešimas, kad Krokialaukio miestelyje nepilnametė elgiasi neadekvačiai – rėkauja ir spardo automobilius.

Sulaikymo metu 2011 metais gimusi nepilnametė pasipriešino Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnei, gimusiai 1996 metais. Pareigūnei suteikus medicinos pagalbą, ji gydoma ambulatoriškai.

Nepilnametė, kuriai nustatytas 1,81 promilės neblaivumas, perduota Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos darbuotojams.

Surinkta medžiaga tyrimui dėl pasipriešinimo valstybės tarnautojui.

Šiame straipsnyje:
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Komentarai

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ubaga valstibe
visi pilicininkai kuriu svoris ne virsija 45 kg ir ugis ape 150 turetu sedeti kazkur kabinetose atsakineti i skambucius ir taisiti sava manikiura ir daziti lupus o nevazioti i iskvetimus, kad ju ten skriauditu girti vaikai.
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ar
čia policija, kai net vaikai žaloja ją????
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uzmusk STRIBA
Jau net vaikai supranta kad valdzios MAFIJOS sunelius BUTINA DAUZYTI.
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