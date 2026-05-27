Aukščiausiasis Teismas patvirtino Biržų rajono politikų išteisinimą korupcijos byloje

Jis atmetė prokuroro skundą, kuriuo buvęs Biržų rajono savivaldybės administracijos direktorius Vidas Eidukas kaltintas piktnaudžiavimu ir kyšininkavimu, buvęs meras Vytas Jareckas – kyšininkavimu, tarybos narys Ritas Vaiginas – papirkimu, seniūno pavaduotojas Edis Trapikas bei buvęs Seimo narys Viktoras Rinkevičius – bendrininkavimu piktnaudžiauti.
LAT teisėjų kolegija konstatavo, kad apeliacinės instancijos teismas teisingai nustatė, jog buvusio Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus V. Eiduko veiksmuose, atskleidžiant E. Trapikui, koks klausimas jam gali būti užduotas per konkursą į Parovėjos seniūno ir seniūno pavaduotojo pareigas, nėra piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi požymio – didelės neturtinės žalos.
Tokią išvadą lėmė tai, kad V. Eiduko veiksmai buvo vienkartiniai, orientuoti tik į vieną asmenį – E. Trapiką, kuris palankiai vertintas ir kitų komisijos narių.
Teismas pažymėjo, jog duomenų apie tai, kad V. Eidukas būtų bandęs paveikti kitų komisijos narių vertinimą, byloje nėra.
Konkurse į seniūno pareigas tarp kitų pretendentų E. Trapikas užėmė tik trečią vietą, o jį paskyrus seniūno pavaduotoju, jo veikla vertinama labai gerai.
LAT teigimu, V. Eiduko veiksmuose nenustačius piktnaudžiavimo požymių, nenustatytas ir bendras veikimas darant nusikalstamą veiką, todėl V. Rinkevičius ir E. Trapikas taip pat pagrįstai išteisinti dėl piktnaudžiavimo.
Toje pačioje byloje išteisintas ir buvęs Biržų rajono savivaldybės meras V. Jareckas, kaltintas dėl kyšininkavimo veikiant bendrininkų grupėje su tuomečiu Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriumi V. Eiduku.
Prokuratūra juos kaltino, kad 2021 metais jie susitarė su tuometiniu Biržų rajono savivaldybės tarybos nariu R. Vaiginu dėl palankaus jų koalicijai balsavimo tarybos posėdžio metu. R. Vaiginas mainais už palankų balsavimą galimai siekė savivaldybės įsteigtos viešosios įstaigos direktoriaus atleidimo ir jo bendrapartietės paskyrimo į šias pareigas.
Teisėjų kolegija atkreipė dėmesį, kad Baudžiamajame kodekse nėra pateikta nematerialios formos, neturinčio ekonominės vertės kyšio sąvoka, galimi jo pasireiškimo būdai, nenurodyti tokio atlygio formos neteisėtumo ir nepagrįstumo kriterijai.
„Teisinis tokios sąvokos abstraktumas ir neapibrėžtumas įpareigoja teismus itin kruopščiai įvertinti visas bylos aplinkybes ir, kiek tai įmanoma, tikrąją įstatymo leidėjo valią kriminalizuojant tokius veiksmus ir baudžiamosios atsakomybės, kaip kraštutinės priemonės, taikymą kiekvienoje konkrečioje byloje“, – teigiama LAT pranešime.
Jame pažymima, kad byloje nenustatyta, kas konkrečiai ir kokią turėjo gauti bei gavo asmeninę naudą iš nematerialios formos kyšio.
Teisėjų kolegija pabrėžė, kad kaltinant asmenį tuo, kad jis kyšį priėmė kito asmens naudai, tokia nauda taip pat turi būti ne preziumuojama, o įrodoma.
„Šioje byloje išteisintiesiems inkriminuotas ir kasaciniame skunde nurodomas naudos koalicijai siekimas laikytinas pernelyg bendro pobūdžio neapibrėžta nauda, kuri nepagrįsta bylos įrodymais, o prokuroro kasaciniame skunde nurodyti argumentai nėra pakankami, kad pažadas balsuoti koalicijos naudai būtų pripažintas kyšiu. Dėl to teisėjų kolegija sutiko su žemesnės instancijos teismų išvada, kad byloje nėra nustatytas kyšio dalykas“, – pareiškė LAT.
Tuo metu Panevėžio apygardos teismas 2024 metų birželį kaltais dėl korupcinio pobūdžio nusikaltimų buvo pripažinęs buvusį Seimo narį V. Rinkevičių, buvusį Biržų rajono savivaldybės administracijos direktorių V. Eiduką ir Parovėjos seniūnijos seniūno pavaduotoją E. Trapiką – iš viso jiems bendrai skirta 60 tūkst. eurų baudų.
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