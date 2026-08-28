 Avarija Elektrėnų apylinkėse: žuvo senyvas vairuotojas, sužalotas vaikinas su mergina

Avarija Elektrėnų apylinkėse: žuvo senyvas vairuotojas, sužalotas vaikinas su mergina

2026-08-28 10:56 klaipeda.diena.lt inf.

Policijos duomenimis, rugpjūčio 27 d., Elektrėnų sav., Elektrėnų sen., Abromiškių k., Gėlių g. įvyko avarija, sužaloti du asmenys, vienas vyras mirė.

<span>Avarija Elektrėnų apylinkėse: žuvo senyvas vairuotojas, sužalotas vaikinas su mergina</span>
Avarija Elektrėnų apylinkėse: žuvo senyvas vairuotojas, sužalotas vaikinas su mergina / Asociatyvi BFL / BNS nuotr.

Automobilis „Renault Laguna“, kurį vairavo 64-erių metųvyras, išvažiavo iš šalutinio kelio ir nepraleido pagrindiniu keliu važiavusio „Audi A6“, kurį vairavo 20-ies metų jaunuolis.

Įvykus susidūrimui žuvo „Renault“ vairuotojas, „Audi“ vairuotojas sužalotas. Pastarajam suteikus medicininę pagalbą, jis toliau gydomas ambulatoriškai. Dėl patirtų sužalojimų kartu „Audi“ važiavusi 19-os metų keleivė paguldyta į ligoninę.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl Kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.

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