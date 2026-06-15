 Bandė išvengti susidūrimo: nuo kelio nuvažiavo karinis sunkvežimis

Bandė išvengti susidūrimo: nuo kelio nuvažiavo karinis sunkvežimis

2026-06-15 14:18
BNS inf.

Širvintų rajone pirmadienį priešpiet nuo kelio nuvažiavus ir apvirtus sunkvežimiui, jį vairavęs karys apžiūrai pristatytas į gydymo įstaigą.

Greitoji medicinos pagalba
Greitoji medicinos pagalba / Vytauto Liaudanskio nuotr.

Vilniaus apskrities policijos atstovės Loretos Kairienės BNS pateiktais duomenimis, 11.33 val. gautas pranešimas, kad Širvintų rajono Pažydės kaime sunkvežimis nuvažiavo į griovį ir apvirto, iš jo eina dūmai, tuo metu du vyrai bando padėti išlipti vairuotojui.

„Policijos pareigūnams atvykus į įvykio vietą, rastas nuo kelio nuvažiavęs ir apvirtęs karinis sunkvežimis su priekaba. Jį vairavo blaivus 2000 metais gimęs karys, jis važiavo vienas“, – nurodė L. Kairienė.

Vairuotojas policijai paaiškino, kad į kelią išbėgo elnias. Bandydamas išvengti susidūrimo su gyvūnu, karys nesuvaldė automobilio ir nuvažiavo nuo kelio.

Greitosios pagalbos medikai vairuotoją apžiūrai išvežė į Respublikinę Vilniaus universitetinę ligoninę.

Šiame straipsnyje:
karinis sunkvežimis
laukinis žvėris
elnias
Širvintų rajonas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
ŠAUNUOLIS
vaikinas, kad išgelbėjo elniui gyvybę. Dabar turės Angelą-sargą Žemėje.
1
0
Visi komentarai (1)

Daugiau naujienų