Bankrutuojančios kepyklėlių valdytojos vadovei ir darbuotojams – baudos

Kaip ketvirtadienį pranešė Generalinė prokuratūra, nustatyta, kad pagrindinė kaltinamoji buvusi įmonės direktorė pasisavino daugiau kaip 230 tūkst. eurų bendrovės lėšų.
Teismas ją pripažino kalta dėl didelės vertės turto pasisavinimo, apgaulingo finansinės apskaitos tvarkymo ir neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimo.
V. Armalienei skirta galutinė 26 tūkst. eurų bauda, iš jos valstybinei institucijai priteista daugiau kaip 37 tūkst. eurų, taip pat tenkintas bendrovės pareikštas civilinis ieškinys dėl turtinės žalos atlyginimo, įpareigojant kaltinamąją sumokėti per 230 tūkst. eurų.
Kitiems byloje nuteistiems darbuotojams dėl apgaulingo finansinės apskaitos tvarkymo skirtos nuo 5 tūkst. iki 6 tūkst. eurų siekiančios baudos. Ikiteisminio tyrimo metu nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą buvo atleisti dar devyni asmenys.
Valstybės biudžetui nesumokėta daugiau nei 200 tūkst. eurų mokesčių, kurie teismo sprendimu konfiskuotini.
Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.
Bylos duomenimis, bendrovės direktorė organizavo apgaulingo apskaitos tvarkymo schemą organizavo nuo 2018 metų sausio iki 2019 vasario.
Veikdama pagal savo pareigas ir kontroliuodama įmonės procesus, ji į šią veiklą įtraukė darbuotojus – prekybos direktorę, padalinių vadoves, pardavėjas, kasininkes-pardavėjas, vadybininkę, pamainos vadovę ir kitus asmenis.
Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad bendrovės apskaitoje buvo registruojami tikrovės neatitinkantys duomenys, ne visos ūkinės ir finansinės operacijos buvo tinkamai įformintos, o dalis veiksmų atlikta taip, kad neatsispindėtų reali bendrovės finansinė padėtis.
Tyrimo duomenimis, į schemą įtraukti darbuotojai pagal savo pareigas dalyvavo rengiant apskaitos dokumentus, įforminant pinigines operacijas, administruojant prekybos procesus, atliekant kitus veiksmus, kurie sudarė sąlygas nuslėpti tikruosius bendrovės finansinius duomenis.
2024-ųjų spalį „Juvigai“ iškeltas bankrotas, procesas tebevyksta.
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