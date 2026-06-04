Bendrovėje „Mažeikių vandenys“ atliktos kratos: tiria galimą piktnaudžiavimą

Nurodoma, jog kratos atliekamos ikiteisminiame tyrime dėl piktnaudžiavimo, tai patvirtino STT atstovė Renata Keblienė.
Pirmasis apie tai paskelbė portalas „15min“.
„Procesiniai veiksmai atliekami, siekiant surinkti reikalingus duomenis, atliekant ikiteisminį tyrimą dėl galimai padarytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų, susijusių su UAB „Mažeikių vandenys“ veikla. Tyrimas atliekamas dėl galimo piktnaudžiavimo“, – BNS nurodė R. Keblienė.
Skelbiama, kad įtarimai tyrime kol kas niekam nepateikti, jam vadovauja ir jį kontroliuoja Šiaulių apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorai.
(be temos)