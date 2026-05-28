 Buvęs Biržų rajono tarybos narys „čekiukų“ byloje pripažino kaltę ir grąžino beveik 600 eurų

Buvęs Biržų rajono tarybos narys „čekiukų“ byloje pripažino kaltę ir grąžino beveik 600 eurų

2026-05-28 17:15
BNS inf.

Buvęs Biržų rajono savivaldybės tarybos narys Mantas Visockas, teisiamas „čekiukų“ byloje, pripažino suklydęs ir sumokėjo prokuratūros prašytą išieškoti beveik 600 eurų sumą, ketvirtadienį pranešė Panevėžio apylinkės teismas.

<span>Buvęs Biržų rajono tarybos narys „čekiukų“ byloje pripažino kaltę ir grąžino beveik 600 eurų</span>
Buvęs Biržų rajono tarybos narys „čekiukų“ byloje pripažino kaltę ir grąžino beveik 600 eurų / Asociatyvi Ž. Gedvilos/BNS nuotr.

Bylos duomenimis, praėjusios kadencijos metu M. Visockas valdė keletą transporto priemonių, tačiau savivaldybei pateiktose sąskaitose dėl automobilių remonto buvo neaišku, kokios transporto priemonės buvo remontuojamos, ar jomis buvo naudojamasi vykdant tarybos nario funkcijas.

„Bylai pasiekus teismą, atsakovo M. Visocko paprašyta pateikti atsiliepimą į ieškinį. Buvo gautas atsakymas, kad buvęs savivaldybės tarybos narys M. Visockas pripažino klaidą ir grąžino 597 eurus Biržų rajono savivaldybei“, – išplatintame pranešime sakė bylą nagrinėjęs Biržų rūmų teisėjas Andrius Urbonas.

„Kadangi savivaldybės tarybos nario išlaidos buvo visiškai sugrąžintos savivaldybei, teismas nutraukė civilinę bylą“, – pabrėžė jis.

Teismo nutartis neįsiteisėjusi ir gali būti skundžiama aukštesnės instancijos teismui.

Šiame straipsnyje:
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čekiukų byla
Mantas Visockas
pripažino kaltę

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