Buvęs Biržų rajono tarybos narys „čekiukų“ byloje pripažino kaltę ir grąžino beveik 600 eurų

Bylos duomenimis, praėjusios kadencijos metu M. Visockas valdė keletą transporto priemonių, tačiau savivaldybei pateiktose sąskaitose dėl automobilių remonto buvo neaišku, kokios transporto priemonės buvo remontuojamos, ar jomis buvo naudojamasi vykdant tarybos nario funkcijas.
„Bylai pasiekus teismą, atsakovo M. Visocko paprašyta pateikti atsiliepimą į ieškinį. Buvo gautas atsakymas, kad buvęs savivaldybės tarybos narys M. Visockas pripažino klaidą ir grąžino 597 eurus Biržų rajono savivaldybei“, – išplatintame pranešime sakė bylą nagrinėjęs Biržų rūmų teisėjas Andrius Urbonas.
„Kadangi savivaldybės tarybos nario išlaidos buvo visiškai sugrąžintos savivaldybei, teismas nutraukė civilinę bylą“, – pabrėžė jis.
Teismo nutartis neįsiteisėjusi ir gali būti skundžiama aukštesnės instancijos teismui.
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