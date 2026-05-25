Buvęs vienas žlugusio „Snoro“ akcininkų Vladimiras Antonovas atgabentas į Lietuvą

Pasak jos, V. Antonovas perduotas Lietuvai gegužės 22 dieną – jis atgabentas lėktuvu praėjusį penktadienį apie 22 val. ir perduotas konvojaus pareigūnams, kurie pristatė jį į Vilniaus areštinę.
BNS rašė, kad V.Antonovas turi būti atgabentas vėliausiai iki gegužės 28 dienos.
Kaip anksčiau BNS pranešė V. Antonovo konvojavimą vykdantis Lietuvos kriminalinės policijos biuras, jis turi būti atvežtas iš Prancūzijos per 10–15 dienų nuo galutinio teismo sprendimo jį perduoti – toks sprendimas priimtas gegužės 13-ąją.
Kaip rašė BNS, vykdant Lietuvos generalinės prokuratūros išduotą Europos arešto orderį Prancūzijoje kita pavarde besislapstęs V. Antonovas pernai gruodį sulaikytas vakarų Prancūzijoje, o gegužės 13 dieną Prancūzijos kasacinis teismas atsisakė priimti jo skundą ir galutinai leido išduoti Lietuvai.
Anot Kriminalinės policijos, įtariamojo pergabenimas bus pradėtas, kai į ją kreipsis Europos arešto orderį išdavusi įstaiga – Generalinė prokuratūra, po to paskiriami procedūros vykdytojai.
Prokuratūra BNS atsisakė komentuoti, ar tokį kreipimąsi jau pateikė: „Negalime tokios informacijos suteikti.“
V. Antonovo konvojavimas vyks oro, vandens ar kelių transportu, jis bus pasiimtas iš Prancūzijos institucijų nurodytos vietos – oro ar jūrų uosto, pasienio kontrolės punkto arba policijos įstaigos, BNS teigė Kriminalinė policija.
Kaip rašė BNS, Reno miesto teismas balandžio 3-ąją Generalinės prokuratūros prašymu nusprendė perduoti V. Antonovą Lietuvai, tačiau jis šį sprendimą balandžio 7-ąją apskundė kasaciniam teismui, o šis gegužės 13-ąją skundą atmetė.
V. Antonovas ir kitas buvęs „Snoro“ akcininkas, Rusijoje, tikėtina, besislapstantis Raimondas Baranauskas Lietuvoje nuteisti kalėti už aštuonis tyčinius nusikaltimus. V. Antonovas taip pat pripažintas pagrindiniu nusikaltimų organizatoriumi.
Vilniaus apygardos teismas abiem kaltinamiesiems taip pat priteisė atlyginti 375,18 mln. eurų žalą, konfiskuoti 105 mln. eurų vertės jų nusikalstamu būdu įgyto turto. Abiem išduoti Europos arešto orderiai.
Lietuvos apeliacinis teismas jų baudžiamąją bylą pradės nagrinėti birželio 29-ąją prokurorams tikintis, kad iki tol V. Antonovas jau bus atgabentas į Lietuvą ir teismo posėdžiuose galės dalyvauti gyvai.
Skelbta, kad V. Antonovas ir R. Baranauskas pasisavino turto už 509,18 mln. eurų, „Snorui“ ir jo kreditoriams padarė žalos už 466,67 mln. eurų, dar 14,5 mln. eurų iššvaistė.
„Snoras“ buvo nacionalizuotas ir jo veikla sustabdyta 2011 metų pabaigoje. Jo likvidavimas pratęstas iki kitų metų pabaigos.
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