 Chaosas dėl nuvirtusių medžių: užtvėrė kelią į kempingą, išgriovė avilius

Chaosas dėl nuvirtusių medžių: užtvėrė kelią į kempingą, išgriovė avilius

2026-05-27 12:07
BNS inf.

Ugniagesiai praėjusią parą 20 kartų vyko šalinti dėl stipraus vėjo ant kelio ir kitur nuvirtusių medžių, daugiausia – Alytaus apskrityje.

<span>Chaosas dėl nuvirtusių medžių: užtvėrė kelią į kempingą, išgriovė avilius</span>
Chaosas dėl nuvirtusių medžių: užtvėrė kelią į kempingą, išgriovė avilius / Asociatyvi Laimio Steponavičiaus nuotr.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) duomenimis, šioje apskrityje medžiai antradienį šalinti šešis kartus, Kauno apskrityje – penkis, Utenos apskrityje – tris, Šiaulių ir Tauragės apskrityse – po du, Panevėžio ir Marijampolės apskrityse – po vieną kartą.

Jurbarko rajone, Šilinės kaime, antradienį popiet nuvirtęs medis užtvėrė kelią į kempingą ir išvertė kelis avilius. Atvykusios pajėgos medį supjaustė ir pašalino nuo važiuojamosios dalies.

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba pavojingą vėją prognozuoja ir ateinančią parą, iki ketvirtadienio vidurdienio visoje šalyje numatomi 15–20 m/s šiaurės vakarų vėjo gūsiai.

Gyventojams rekomenduojama išnešti iš balkonų ir kiemų daiktus, kuriuos gali pakelti vėjas, arba juos gerai pritvirtinti, nestatyti automobilių prie medžių, einant į lauką tinkamai apsirengti.

Sinoptikai trečiadienį taip pat prognozuoja trumpą lietų, perkūniją. Oro temperatūra kils iki 15–20 laipsnių, pajūryje – 12–14 laipsnių šilumos. Antroje savaitės pusėje vėjas turėtų rimti, oras – šilti labiau.

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