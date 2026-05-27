Daugiau nei dviejų tonų benzino byla: eksvadovui teismas skyrė baudą

Kaip trečiadienį pranešė Generalinė prokuratūra, buvęs vadovas pripažintas kaltu dėl piktnaudžiavimo tarnyba, turto pasisavinimo bei dokumentų klastojimo ir disponavimo jais.
Kauno apygardos teismas gegužės 21-osios nuosprendžiu R. A. Viniarskui skyrė 5 tūkst. eurų baudą, taip pat tenkino įmonės steigėjos Lazdijų rajono savivaldybės administracijos civilinį ieškinį, iš buvusio vadovo priteisdamas 3 tūkst. 445 eurus žalos atlyginimo.
Šis nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.
Bylos duomenimis, buvęs „Lazdijų šilumos“ vadovas, 2021–2024 metais eidamas šias pareigas ir valdydamas įmonei išduotą kuro kortelę, įgijo daugiau nei 2,3 tūkst. litrų benzino, už kurį atsiskaitė darbovietės lėšomis.
Tyrimo duomenimis, siekdamas nuslėpti svetimo turto pasisavinimo faktą, R. A. Viniarskas suklastojo 30 automobilio kelionės lapų, juose fiksuodamas klaidingus duomenis apie transporto priemonės ridą ir degalų sąnaudas.
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