Dėl dokumentų klastojimo nuteistas buvęs advokatas nenuleidžia rankų

„LAT gautas nuteistojo Valerijaus Kirpičnikovo prašymas dėl proceso atnaujinimo. Juo prašoma atnaujinti baudžiamąją bylą, panaikinti pirmosios bei apeliacinės instancijos teismų nuosprendžių dalis, kuriomis asmuo pripažintas kaltu dėl piktnaudžiavimo, ir šioje dalyje bylą nutraukti. Dalyje dėl sukčiavimo ir dokumentų suklastojimo prašoma paskirti 5 000 eurų baudą“, – Eltą informavo LAT pirmininko tarnybos atstovė ryšiams su visuomene Tautvilė Merkevičiūtė.
LAT savo sprendimo dėl buvusio advokato kreipimosi dar nepriėmė.
ELTA primena, kad šiemet sausį Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs bylą apeliacine tvarka, paliko galioti apkaltinamąjį nuosprendį dėl piktnaudžiavimo, sukčiavimo ir dokumentų klastojimo nuteistam V. Kirpičnikovui. Apeliacinės instancijos teismas jam skyrė galutinę subendrintą 10 tūkst. eurų baudą.
Vilniaus apygardos teismas 2025 m. kovo 14 d. nuosprendžiu V. Kirpičnikovą nuteisė už tai, kad su kliente sudaręs teisinių paslaugų teikimo sutartį, šių paslaugų nesuteikė. Piktnaudžiaudamas savo, kaip advokato, tarnybine padėtimi ir siekdamas suklaidinti klientę dėl tariamai suteiktų teisinių paslaugų ir gauti turtinės naudos, vyras klastojo valstybės įmonės bei teismo dokumentus ir juos pateikė klientei. Netikruose dokumentuose nurodęs melagingus duomenis ir klientei sudaręs įspūdį, kad sutartyje numatytos teisinės paslaugos yra suteiktos, V. Kirpičnikovas apgaule įgijo svetimą turtą – didesnį nei 6 tūkst. eurų klientės mokestį už tariamai suteiktas teisines paslaugas.
Tokiais savo veiksmais V. Kirpičnikovas, būdamas advokatu, t. y. valstybės tarnautojui prilygintu asmeniu, pažeidė advokato priesaiką, Advokatūros įstatymo bei Lietuvos advokatų etikos kodekso nuostatas.
V. Kirpičnikovas sąmoningai suklaidino klientę apie teikiamų teisinių paslaugų realumą.
„Ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys leido konstatuoti, kad, siekdamas asmeninės turtinės naudos, V. Kirpičnikovas sąmoningai suklaidino klientę apie teikiamų teisinių paslaugų realumą“, – skelbė prokuratūra.
Ikiteisminiam tyrimui vadovavo ir valstybinį kaltinimą byloje palaikė Vilniaus apygardos prokuratūros ir Generalinės prokuratūros prokurorai, tyrimą atliko Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai.
Teismas nustatė, kad V. Kirpičnikovas atliko advokatui draudžiamus veiksmus, kurie nesuderinami su teisėtumu, sąžiningumu, pareigingumu, lojalumu klientui, kitomis visuotinai priimtomis moralės ir dorovės normomis, sumenkino visuomenės pasitikėjimą advokatais, padarė didelę neturtinę žalą Lietuvos valstybei ir juridiniam asmeniui ‒ Lietuvos advokatūrai bei didelę turtinę ir neturtinę žalą nukentėjusiajai klientei.
Nuo 2025 m. vasario 1 d. V. Kirpičnikovas laikinai buvo išbrauktas iš Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašo.
Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti ir pirmosios instancijos teismo advokatui skirtą baudžiamojo poveikio priemonę – teisės dirbti teisinį darbą atėmimą 3 metams.
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