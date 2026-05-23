 Dėl smurto artimoje aplinkoje sulaikomas vyras sužalojo policininkę

Dėl smurto artimoje aplinkoje sulaikomas vyras sužalojo policininkę

2026-05-23 09:24
BNS inf.

Panevėžio rajone sulaikomas vyras pasipriešino ir sužalojo policijos pareigūnę.

Policija
Policija / Klaipėdos apskrities VPK nuotr.

Kaip šeštadienį pranešė Policijos departamentas, incidentas įvyko penktadienį prieš 20 val. Liūdynės kaime. Policijos pareigūnams sulaikant 1989 metais gimusį vyrą dėl galimo smurto artimoje aplinkoje, šis pradėjo priešintis.

Grūmtynių metu buvo sužalota 2000 metais gimusi Panevėžio miesto ir rajono policijos komisariato pareigūnė. Suteikus medicinos pagalbą, jai išduotas nedarbingumo pažymėjimas.

Įtariamasis po įvykio paguldytas į ligoninę.

Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Šiame straipsnyje:
smurtas artimoje aplinkoje
sužalota policininkė

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