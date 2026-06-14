Eismo įvykiuose praėjusią parą nukentėjo septyni žmonės, vienas žuvo

Iš viso šeštadienį užregistruota devyniolika eismo įvykių, iš kurių trys įvyko dėl neblaivių vairuotojų kaltės.
Iš visų įvykusių eismo įvykių – septyni įskaitiniai. Juose žuvo vienas žmogus, o sužeisti septyni, iš kurių vienas nepilnametis.
Įskaitinius eismo įvykius sukėlė blaivūs vairuotojai.
Įskaitiniu eismo įvykiu laikomas toks eismo įvykis, per kurį žūsta ar sužalojami žmonės.
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