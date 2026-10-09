Gavę tokią žinutę galite netekti visko: patarė, ką daryti

Sukčiai įsigudrino prisidengti „ePolicijos“ vardu. Pavyzdžiui, ketvirtadienį į Kretingos rajono policijos komisariatą kreipėsi vyras, kuris nurodė gavęs sukčių siųstą SMS žinutę dėl nesumokėtos baudos. Aktyvavęs nuorodą bei suvedęs elektroninės bankininkystės duomenis, kretingiškis prarado 40 tūkst. eurų.
Panaši situacija nutiko ir Alytuje, čia vyras po tokios žinutės neteko per 16 tūkst. eurų.
Policijos virtualus patrulis primena gyventojams – policija nesiunčia SMS žinučių su nuorodomis, kuriomis raginama prisijungti prie banko sąskaitos dėl administracinės baudos.
Gavę įtartiną SMS žinutę, jokiu būdu nespauskite joje esančių nuorodų. Neįveskite bankininkystės prisijungimo duomenų ar kortelės informacijos, jei nesate tikri, kad naudojatės oficialia svetaine.
Pareigūnai pažymi – informaciją apie baudą tikrinkite savarankiškai atvertose oficialiose institucijų svetainėse.
Tai, kad su jumis susisiekė galimai sukčius, išduoda rašybos klaidos tekste ir siuntėjo pavadinime, pareikta aktyvi nuoroda bei žinomi žodžiai tekste – ROIK, VMI, epaslaugos.
Vis dėlto sukčiai nuolat keičia apgaulės būdus, tad būkite atidūs ir neskubėkite imtis veiksmų, o įtarę, kad susidūrėte su sukčiais, kuo skubiau kreipkitės į savo banką ir policiją.
Šia informacija dalinkitės su draugais ir artimaisiais – galbūt jis padės išvengti skaudžių nuostolių.
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