Generalinė prokurorė neturi informacijos, kad iš registrų būtų pavogti biometriniai duomenys

Ji taip pat teigė, kad teisėsaugos atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl duomenų vagystės iš Registrų centro praplėstas – tiriamas ir galimas tarnybinių pareigų neatlikimas.
„Neturime jokios informacijos, kad būtų bandoma įsilaužti į registrus, kuriuose yra saugomi asmenų biometriniai duomenys, (...) bet ikiteisminis tyrimas tęsiamas ir nežinau, kas bus rytoj, poryt ar po mėnesio“, – žurnalistams trečiadienį sakė N. Grunskienė.
Jos duomenimis, nėra informacijos apie duomenų paviešinimą interneto forumuose, įskaitant tamsųjį internetą.
„Ikiteisminis tyrimas pradėtas balandžio 15 dieną pagal tris Baudžiamojo kodekso straipsnius. Šią savaitę pradėtas dar pagal vieną Baudžiamojo kodekso straipsnį, tai yra tarnybos pareigų neatlikimą“, – pažymėjo ji.
Pasak generalinės prokurorės, tyrimas praplėstas siekiant atsakyti į klausimus, ar institucijos atliko pareigas, kaip privalėjo, ėmėsi visų priemonių informacijai ir duomenims apsaugoti.
Kaip rašė BNS, Generalinė prokuratūra gegužę pranešė tirianti galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkst. Nekilnojamojo turto registro įrašų, įskaitant žmonių asmens kodus, pasisavinimą iš RC.
Teisėsaugos duomenimis, prisijungimai vykdyti per iš užsienio pasisavintas Migracijos departamento darbuotojų paskyras.
Pirmieji neteisėti prisijungimai ir duomenų nutekinimas siekia šių metų pradžią. RC apie tai tapo žinoma balandžio pradžioje, visuomenei apie incidentą pranešta gegužės pabaigoje.
Žiniasklaidai pranešus apie pusšimtį galimai nulaužtų vidaus reikalų sistemos paskyrų, iš pareigų pasitraukė Informatikos ir ryšių departamento vadovė Viktorija Rūkštelė. Anksčiau, gegužės pabaigoje, atsistatydino RC vadovas Adrijus Jusas.
Anot vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus, iš Asmens dokumentų išdavimo informacinės sistemos (ADIS) ir Lietuvos migracijos informacinės sistemos (MIGRIS) duomenys nebuvo pasisavinti, nenustatyta įsilaužimų.
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