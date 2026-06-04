Generalinis komisaras: per artimiausius du mėnesius kova prieš kontrabandą bus dar rezultatyvesnė

„Nenorėčiau įvardyti skaičiaus (kiek liko grupuočių – BNS), nes dar vyksta tyrimas, bet tikrai darbas ne su visomis grupuotėmis yra pabaigtas ir manau, kad artimiausią mėnesį–du mes dar turėsime tam tikrus rezultatus“, – LRT laidoje „Dienos tema“ ketvirtadienį kalbėjo policijos vadovas.
Jis nurodė, kad tiriant neteisėtą cigarečių gabenimą iš Baltarusijos buvo nustatyta keliolika kontrabandininkų grupuočių, didžioji dalis jų narių sulaikyta.
„Tyrimas vis dar tęsiasi, dar nėra baigtas, ir dar ateityje turėsime realizacijų. Galbūt ne tokių garsių, su mažiau žmonių, bet kova dar nepabaigta“, – sakė A. Paulauskas.
Teisėsauga realizacija vadina po slaptų tyrimo veiksmų ir informacijos analizės einančią aktyvią fazę, kai yra sulaikomi įtariamieji, atliekamos kratos, paimami daiktiniai įrodymai.
Kaip rašė BNS, gegužės antroje pusėje įvairiuose Lietuvos regionuose buvo sulaikyti 27 asmenys, siejami su dviejų nusikalstamų susivienijimų kontrabanda oro balionais.
Tarp sulaikytųjų yra 13 policijos pareigūnų ir pasieniečių, vienas Šalčininkų rajono savivaldybės tarnautojas. Juos teisėsauga sieja su Vilniaus, Šalčininkų, Varėnos ir Druskininkų rajonų savivaldybėse veikusia grupuote.
A. Paulauskas neatmetė, kad gali būti sulaikyta daugiau policijos arba Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų.
Generalinio komisaro teigimu, policininkų ir kontrabandininkų bendradarbiavimas „turbūt vyko ilgus metus, tik skirtingu intensyvumu“.
„Turbūt kontrabandininkai išnaudojo pareigūnus tiek, kiek jiems tai apsimokėjo daryti ir kiek jiems reikėjo pareigūnų pagalbos“, – visuomeniniam transliuotojui sakė A. Paulauskas.
Jo teigimu, Šalčininkų rajono komisariato policininkai nežinojo apie galimus savo kolegų nusikaltimus, todėl juos užkardant nesuveikė vidinė policijos prevencija.
„Mačiau nuostabą pareigūnų akyse. Atrodo, tai buvo nuoširdi nuostaba, kad jų kolegos, su kuriais kartais dirbo viename ekipaže ar viename kabinete, kartu tyrė tam tikras nusikalstamas veikas, buvo įsitraukę į kontrabandinius tinklus. Matyt, tai yra priežastis, kodėl nesuveikė Imuniteto valdybos prevencinė veikla“, – kalbėjo policijos vadovas.
A. Paulausko duomenimis, nuo praėjusių metų pabaigos, kai sudarius jungtinę tyrimo grupę suintensyvinta teisėsaugos kova prieš oru iš Baltarusijos vykdomą cigarečių kontrabandą, buvo sulaikyti 75 asmenys, iš jų 28 dabar yra suimti.
„Tai turbūt labiau ne vadovavimas, o bendradarbiavimas. Taip įvardyčiau santykį tarp Lietuvos ir Baltarusijos kontrabandininkų“, – sakė generalinis komisaras, paklaustas, kuri pusė vadovauja neteisėtam cigarečių gabenimui.
BNS skelbė, kad ikiteisminiame tyrime, kuriame sulaikyti ir pareigūnai, iš viso yra 49 įtariamieji, areštuota jų turto už 4,2 mln. eurų. Asmenys įtariami kontrabanda, disponavimu nelegaliais rūkalais, pagalba kitai valstybei veikti prieš Lietuvą nusikalstamame susivienijime.
Pasak A. Paulausko, apklausose įtariamieji paprastai nurodo, kad pagrindinis jų tikslas buvo pasipelnyti iš cigarečių kontrabandos.
Ją iš Baltarusijos nešantys meteorologiniai oro balionai keliolika kartų trikdė Lietuvos oro uostų darbą, šalies vadovai šiuos veiksmus laiko hibridine Minsko ataka.
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