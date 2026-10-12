 Gesindamas gaisrą vyras patyrė nudegimus

Gesindamas gaisrą vyras patyrė nudegimus

2026-10-12 13:34
BNS inf.

Kaišiadorių rajone sekmadienį popiet gesindamas gaisrą apdegė vyras.

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<span>Gesindamas gaisrą vyras patyrė nudegimus</span>
Gesindamas gaisrą vyras patyrė nudegimus / Asociatyvi E. Ovčarenko / BNS nuotr.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, maždaug 16.20 val. pranešta apie Grabučiškių kaime, Bebrų gatvėje, degantį 56 kv. m užstatymo ploto gyvenamąjį namą.

Atvykus pajėgoms, iš medinio apmūryto vieno aukšto namo veržėsi dūmai, atviros liepsnos nesimatė. Gaisro židinys buvo rastas kambaryje, iš namo taip pat išneštas dujų balionas.

Gesindamas gaisrą vyras patyrė nudegimus, jam vietoje buvo suteikta medicininė pagalba.

Įvykio metu apdegė ir nuardyta apie 45 kv. m stogo dangos, išdegė kambarys, apsaugota medinė lauko pavėsinė. Name buvo įrengtas dūmų detektorius.

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