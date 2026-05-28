 Girtas vyras kieme peiliu sužalojo žmogų

Girtas vyras kieme peiliu sužalojo žmogų

2026-05-28 13:00
BNS inf.

Raseiniuose, Vytauto Didžiojo gatvėje, kieme, neblaivus vyras trečiadienį peiliu sužalojo girtą vyriškį, ketvirtadienį pranešė Policijos departamentas.

<span>Girtas vyras kieme peiliu sužalojo žmogų</span>
Girtas vyras kieme peiliu sužalojo žmogų / Asociatyvi J. Kalinsko/BNS nuotr.

1970 metais gimęs įtariamasis, kuriam nustatytas 2,30 promilės girtumas, uždarytas į areštinę. 1982 metais gimęs sužalotasis, kuriam nustatytas 2,28 promilės girtumas, paguldytas į ligoninę.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

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