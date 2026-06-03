 Į ežerą nukrito parasparnis

Į ežerą nukrito parasparnis

2026-06-03 12:55
BNS inf.

Kaip trečiadienį nurodė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, pranešimas apie įvykį buvo gautas 20.45 val. Atvykus pajėgoms, parasparnio pilotas ir keleivė jau buvo krante, ištraukti greta buvusių žmonių.

<span>Į ežerą nukrito parasparnis</span>
Į ežerą nukrito parasparnis / Asociatyvi E. Ovčarenko/BNS nuotr.

Gelbėtojai valtimi išžvalgė apie dešimt arų ežero ploto toje vietoje, kurioje galėjo būti nuskendęs parasparnis. 

Naftos produktų vandens paviršiuje neaptikta, skraidymo priemonė taip pat nerasta.

Šiame straipsnyje:
Zarasų rajonas
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