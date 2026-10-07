 Į Pusiaukelės namus negrįžęs Rolandas Vitoldas Jakuška – sulaikytas: atpažino gyventojai

Į Pusiaukelės namus negrįžęs Rolandas Vitoldas Jakuška – sulaikytas: atpažino gyventojai

2026-10-07 15:47 klaipeda.diena.lt inf.

Trečiadienį Lietuvos kalėjimų tarnyba (LKT) pranešė, kad į Pusiaukelės namus Alytuje negrįžęs nuteistasis Rolandas Vitoldas Jakuška – sulaikytas.

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį
Rolandas Vitoldas Jakuška
Rolandas Vitoldas Jakuška / P. Peleckio/BNS ir LKT nuotr.

„Lietuvos kalėjimų tarnyba dėkoja gyventojams, kurie atpažino nuteistąjį ir apie jį pranešė policijai. Gyventojų suteikta informacija padėjo pareigūnams operatyviai sulaikyti ieškomą asmenį. Organizuojamas konvojus, kuriuo nuteistasis bus grąžintas į kalėjimą“, rašoma LKT feisbuke.

Nuteistąjį sulaikė Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai.

Primename, apie tai, kad 1963 metais gimęs R. V. Jakuška negrįžo į Pusiaukelės namus, spalio 5-ąją informavo LKT Alytaus kalėjimo budintis pareigūnas.

Šiame straipsnyje:
Rolandas Vitoldas Jakuška
sulaikytas
nuteistasis
pusiaukelės namai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų