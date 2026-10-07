Į Pusiaukelės namus negrįžęs Rolandas Vitoldas Jakuška – sulaikytas: atpažino gyventojai

„Lietuvos kalėjimų tarnyba dėkoja gyventojams, kurie atpažino nuteistąjį ir apie jį pranešė policijai. Gyventojų suteikta informacija padėjo pareigūnams operatyviai sulaikyti ieškomą asmenį. Organizuojamas konvojus, kuriuo nuteistasis bus grąžintas į kalėjimą“, rašoma LKT feisbuke.
Nuteistąjį sulaikė Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai.
Primename, apie tai, kad 1963 metais gimęs R. V. Jakuška negrįžo į Pusiaukelės namus, spalio 5-ąją informavo LKT Alytaus kalėjimo budintis pareigūnas.
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