 Ilgapirščiai nusitaikė į šulinių dangčius, geležinkelio bėgių junges

Ilgapirščiai nusitaikė į šulinių dangčius, geležinkelio bėgių junges

2026-06-14 11:31
BNS inf.

Šiauliuose vagys pasisavino šulinių dangčius, geležinkelio bėgių junges.   

<span>Ilgapirščiai nusitaikė į šulinių dangčius, geležinkelio bėgių junges</span>
Ilgapirščiai nusitaikė į šulinių dangčius, geležinkelio bėgių junges / Asociatyvi E. Ovčarenko / BNS nuotr.

Kaip pranešė Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariatas, nuo balandžio 30 dienos iki birželio 4-osios įvairiose miesto vietose – penkiolikoje skirtingų adresų – pavogta keturiolika šulinių dangčių ir vienos šulinio grotelės.

Padaryta 4142,50 eurų turtinė žala. Ikiteisminis tyrimas pradėtas penktadienį patikslinus aplinkybes.

Taip pat policija pranešė, kad birželio 3 dieną buvo pastebėta, kad Šiauliuose, Zoknių geležinkelio stoties pikete, pavogtos trys geležinkelio bėgių jungės. Įmonei padaryta 330 eurų turtinė žala.

Pareiškimas dėl vagystės gautas penktadienį.

Šiame straipsnyje:
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