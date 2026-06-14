Ilgapirščiai nusitaikė į šulinių dangčius, geležinkelio bėgių junges

Kaip pranešė Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariatas, nuo balandžio 30 dienos iki birželio 4-osios įvairiose miesto vietose – penkiolikoje skirtingų adresų – pavogta keturiolika šulinių dangčių ir vienos šulinio grotelės.
Padaryta 4142,50 eurų turtinė žala. Ikiteisminis tyrimas pradėtas penktadienį patikslinus aplinkybes.
Taip pat policija pranešė, kad birželio 3 dieną buvo pastebėta, kad Šiauliuose, Zoknių geležinkelio stoties pikete, pavogtos trys geležinkelio bėgių jungės. Įmonei padaryta 330 eurų turtinė žala.
Pareiškimas dėl vagystės gautas penktadienį.
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