Kelyje A5 „Tesla“ kliudė į važiuojamąją dalį iššokusį briedį

Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos teigimu, gegužės 23 d. 23.07 val. buvo gautas pranešimas, kad kelyje A5 (Suvalkai-Marijampolė-Kaunas), ties Kazlų Rūdoje esančiu Limarkų kaimu, partrenktas į kelią iššokęs briedis.
Atvykus ugniagesiams, paaiškėjo, kad automobilis kliudė briedį. Penki žmonės, važiavę „Tesla“ automobiliu, buvo sąmoningi.
Du keleivius – nepilnametį ir kartu turėjusį vykti tėvą – medikai išsivežė į gydymo įstaigą.
Partrenktas briedis kliudė kitą automobilį. Transporto priemonė – apgadinta nestipriai.
Ugniagesiai nukirpo „Tesla“ elektromobilio pagrindinį kabelį, nušlavė kelio dangą.
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