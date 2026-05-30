Kontrabandininkams „savi“ – ir ministerijoje?

Teisėsauga toliau semia kontrabandininkus Šalčininkuose, sulaikyti dar trys asmenys.
Du sulaikyti miške ties Naujasodžio kaimu, trečias, supratęs, kad policija žino jo tapatybę, į komisariatą prisistatė pats. Visi įtariami stambaus masto kontrabanda.
Pareigūnai aptiko iš anksto kontrabandai gabenti paruoštus automobilius, per kratas rado dėžes su 12 tūkst. pakelių baltarusiškų cigarečių. Į Lietuvą jos skraidintos balionais.
Iš konfiskuotos modernios GPS ir ryšio blokavimo įrangos matyti, kad kontrabandininkai nuolat seka teisėsaugos veiksmus.
O dabar dar iškilo klausimas, ar informacija kontrabandininkams nenuteka iš pačios ministerijos.
„Tikrai buvo daug perspėjimų ir daug metų kalbėta apie tai, kad kontrabandiniai tinklai turi kažkokius savo stogus. Ir kodėl taip ilgai jie yra neišdraskomi“, – svarstė konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas.
Laikraštis „Lietuvos rytas“ išsiaiškino, kad vienas iš trijų praėjusią savaitę Šalčininkuose sulaikytų pasieniečių, talkinusių kontrabandininkams, yra V. Kondratovičiaus viceministrės Alicijos Ščerbaitės giminaitis. Jis dirbo Gintaro Žagunio pasienio užkardoje pamainos viršininku.
„Ne, ne pusbrolis, nėra pusbrolis. Ketvirtos ar penktos kartos, tai čia tokiuose rajonuose greičiausiai visi yra ketvirtos ar penktos kartos pažįstami, klasiokai ir taip toliau“, – aiškino V. Kondratovičius.
A. Ščerbaitė anksčiau dirbo Seimo narių padėjėja, buvo Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos narė.
Iš Darbo partijos į Socialdemokratų partiją perėjo vos prieš dvejus metus ir staigiai tapo viceministre.
Tai jau yra rizika valstybės tarnybai, rizika visoms operacijoms ir teisėsaugos veiksmams.
„Taip jau sutapo, kad dabar mūsų vidaus reikalų sistemoje yra daug žmonių, kurie savo politinę karjerą turėjo arba Šalčininkų rajone, arba Vilniaus rajone“, – kalbėjo L. Kasčiūnas.
Pagrindinis klausimas – ar viceministrė dalyvavo posėdžiuose su teisėsaugos vadais, kuriuose buvo aptarinėjama, kokių priemonių imtis siekiant išgaudyti kontrabandininkus?
„Viliuosi, kad tokiuose susitikimuose yra vertinamas šis slaptumo dalykas ir dalyvauja tiktai tie, kurie turi teisę žinoti ir turi būtinybę žinoti“, – teigė Liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen.
V. Kondratovičius pripažįsta, kad dalį informacijos A. Ščerbaitė galėjo žinoti, tačiau priekaištų jai neturi.
„Tai jau yra rizika valstybės tarnybai, rizika visoms operacijoms ir teisėsaugos veiksmams“, – tikino L. Kasčiūnas.
„Man irgi buvo žinoma, kad operacija vyksta, galbūt dalis faktų buvo žinoma ir viceministrei, bet informacija nenutekėjo ir jokių pretenzijų arba priekaištų iš teisėsaugos institucijų neturiu“, – tvirtino V. Kondratovičius.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Neva viceministrė atsakinga už kitus klausimus, todėl susitikimuose, kuriuose pateikiama svarbiausia informacija, nedalyvaudavo.
„Atskira tyrimų grupė yra sudaryta, jai vadovauja kitas viceministras, joje susitinka visi kriminalistai, o bendruose pasitarimuose, kuriuose dalyvauja vadovai, tokių konkrečių detalių mažai kada pasakoma“, – dėstė V. Kondratovičius.
„Aišku, giminystės ryšys ar pažintis dar nėra nuosprendis, bet, be jokios abejonės, turint galvoje, kad tie kontrabandininkų tinklai yra akivaizdžiai labai įsišakniję, reikalingas ypatingas budrumas“, – pabrėžė V. Čmilytė-Nielsen.
Premjerė Inga Ruginienė užsimena, kad panašių operacijų, kaip paskelbta prieš savaitę, bus ir daugiau.
Dėl galimos cigarečių kontrabandos balionais sulaikyti 27 asmenys.
Net dešimt iš jų – policijos pareigūnai ir trys pasieniečiai.
„Gali būti, kad tai, kas buvo sulaikyta, yra tik bazinis lygis, ir net neabejoju, kad greitu laiku sužinosime daug daugiau. Bet sistema turi valytis“, – sakė I. Ruginienė.
Pasieniečių vadas Rustamas Liubajevas sako, kad vidutiniškai per metus įtarimų dėl kontrabandos sulaukia penki pasieniečiai. Tačiau daugėja ir tokių, kurie praneša apie bandymus verbuoti. Pastaruoju metu prašymų padėti gabenti kontrabandą yra sulaukę 47 pareigūnai.
(be temos)
(be temos)
(be temos)