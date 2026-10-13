Kraupi nelaimė Kėdainių rajone sukrėtė kaimynus

Nakties tamsoje – liepsnos, o jų apimtuose namuose – žmonės. Ivaniškių kaime, miško gilumoje esančiame vienkiemyje, kilus gaisrui pagalba iškviesta tik tada, kai namas jau pleškėjo atvira liepsna. Kėdainių rajone savaitgalis pasibaigė tragiškai. Iš degančio namo nepavyko išsigelbėti dviem vyrams, dar dviem žmonėms pavyko ištrūkti. Apie gaisrą pranešė aplinkinių kaimų gyventojai, o pagalbą iškvietė kaimynai, iš pradžių išgirdę didelį traškėjimą.
„Pradėjo traškėti kaip fejerverkai, po truputį sproginėjo. Pažiūrėjau pro langą – šviesulys. Anūkė atėjo, sako: elektra dingo, kaimynai dega“, – pasakojo kaimynė Liuda Girdzijauskienė.
Atvykus ugniagesiams, pastatas jau skendėjo liepsnose, stogas buvo įgriuvęs, perdanga sukritusi, todėl patekti į vidų buvo neįmanoma.
„Jie rasti kambariuose. Greičiausiai miegojo ir užduso dūmuose. Du žmonės patys išsigelbėjo, buvo lauke“, – sakė Kėdainių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyr. specialistas Linas Černiauskas.
Privažiuoti prie nelaimės vietos tarnyboms buvo didžiulis iššūkis. Vienkiemis – miško gilumoje, o jį pasiekti galima tik pažliugusiais keliais ir laukais. Iš purvo spąstų tarnybų automobilius kaimynai vadavo traktoriais.
„Iškvietė gaisrinę, greitąją. Gaisrinė važiavo iš kitos pusės, paskui užklimpo, greitoji irgi užklimpo. Anūkas turi traktorių – ištraukė. O namas supleškėjo“, – pasakojo L. Girdzijauskienė.
Ugniagesiams iki gaisro vietos teko klampoti pėsčiomis.
„Buvo pasiųstos dvi mašinos, dar dvi paliktos prie kelio. Čia yra vandens telkinys, vandens užteko. Ugniagesiai atėjo pėsčiomis ir vykdė gesinimo darbus“, – sakė L. Černiauskas.
Aiškėja, kad gaisre žuvo 79-erių prie lovos prikaustytas senjoras ir kartu gyvenusios 57-erių dukros sugyventinis.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
„Jis gyveno su vaikais dvyniais – nevedusiais. Dukra turėjo sūnų, su ja gyveno sugyventinis ir brolis. Keturiese buvo likę“, – pasakojo L. Girdzijauskienė.
Kaimynai sukrėsti tragedijos.
„Labai žiauru. Žuvo žmonės. Pagalvoti reikia, ką daro ta degtinė. Matyt, jie girti, geriantys, rūkantys. Gal rūkė, gal ką“, – svarstė L. Girdzijauskienė.
Šiemet tai pirmosios gaisro aukos Kėdainių rajone.
„Kėdainių rajone ir pernai neturėjome nė vieno žuvusiojo. O šiemet taip nutiko, kad vienu metu, viename gaisre, žuvo du žmonės“, – sakė L. Černiauskas.
Gaisro priežastys dar tiriamos. Labiausiai tikėtinos dvi versijos – neatsargus rūkymas arba elektros instaliacijos gedimas. Dūmų detektoriaus namuose nebuvo.
Be šeimininkų liko ir po nuodėgulius vaikštantys gyvūnai – ką tik gimę kačiukai, šuo ir vištos.
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