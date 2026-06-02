 Laiškuose rusų kalba – grasinimai: mokyklų, stoties, oro uosto pastatai – užminuoti ir sprogs

Laiškuose rusų kalba – grasinimai: mokyklų, stoties, oro uosto pastatai – užminuoti ir sprogs

2026-06-02 11:22
Karolina Konopackienė (ELTA)

Antradienio rytą šalies mokyklos ir kitos įstaigos sulaukė elektroninių laiškų apie esą užminuotus pastatus, pranešė Policijos departamentas.

<span>Laiškuose rusų kalba – grasinimai: mokyklų, stoties, oro uosto pastatai – užminuoti ir sprogs</span>
Laiškuose rusų kalba – grasinimai: mokyklų, stoties, oro uosto pastatai – užminuoti ir sprogs / Asociatyvi E. Ovčarenko/BNS nuotr.

Anot policijos, rusų kalba siųstuose el. laiškuose teigiama, kad mokyklų, stoties ir oro uosto pastatai yra užminuoti ir susprogs.

„Šiandien policija jau gavo apie 40 pranešimų, informacija tikrinama ir analizuojama, kol kas realios grėsmės nematome“, – antradienį išplatintame pranešime nurodė policija.

Už mokyklų saugumą atsakingi asmenys taip pat raginami apžiūrėti mokyklos teritoriją, o radus įtartinų daiktų, nedelsiant skambinti telefonu 112.

ELTA primena, kad el. laiškų su grasinimais šalies mokyklos sulaukė ir pirmadienį.

Šiame straipsnyje:
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