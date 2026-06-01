Lietuvoje plinta nematytas sukčiavimo būdas: pakėlus ragelį prasideda tikras psichologinis trileris

Apie šį pavojų socialiniuose tinkluose garsiai prabilo Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (AVPK). Pareigūnai pasidalijo schema, kuri gniaužia kvapą savo įžūlumu.
Kaip veikia ši schema?
Viskas prasideda nuo neva nekalto skambučio iš gydymo įstaigos. Žmogui siūloma užsiregistruoti sveikatos patikrai, o praradus budrumą – išviliojami pirmieji asmens duomenys. Tačiau tai tik masalas. Tikrasis puolimas prasideda po kelių minučių, kai į aukos telefoną paskambina „policininkas“ ir praneša apie neva gresiantį pavojų.
„Pirmiausia gyventojui paskambina tariamas poliklinikos ar kitos medicinos įstaigos darbuotojas. Pokalbio metu siūloma registruotis įvairioms medicinos procedūroms ar sveikatos patikroms. Asmuo, manydamas, kad kalba su gydymo įstaigos darbuotoju, dažnai atskleidžia savo asmens duomenis.
Truputį vėliau tam pačiam žmogui paskambina tariamas policijos pareigūnas ir praneša, kad asmuo ką tik telefonu bendravo su sukčiais, kurie, prisidengdami medicinos paslaugomis, bandė išgauti jo asmens duomenis, o dabar galimai siekia paimti paskolą ar atlikti neteisėtas operacijas jo banko sąskaitoje. Siekiant „apsaugoti“ sąskaitoje esančias lėšas, į pokalbį įsitraukia ir tariamas banko darbuotojas, kuris ragina žmogų skubiai atlikti įvairius veiksmus:
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įsidiegti nuotolinio valdymo programėles, pvz., „AnyDesk“;
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perduoti banko prisijungimo duomenis;
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išgryninti ir perduoti pinigus atvykusiam „kurjeriui“;
Daugeliu atvejų sukčiai kalba rusų kalba“, – savo feisbuko paskyroje rašė Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas.
Auksinė taisyklė, kurią privalo įsiminti kiekvienas
Policija primena, kad nei tikri pareigūnai, nei bankų ar ligoninių darbuotojai niekada telefonu neprašys jūsų atlikti jokių finansinių operacijų, diktuoti slaptažodžių ar siųstis įtartinų programėlių.
Jei sulaukėte panašaus skambučio – nedelsdami nutraukite pokalbį. Sukčių tikslas yra sukelti paniką ir neleisti jums racionaliai mąstyti. Pasidalinkite šiuo perspėjimu su savo artimaisiais, ypač vyresnio amžiaus žmonėmis, kurie dažniausiai tampa tokių manipuliacijų aukomis. Žinojimas ir šaltas protas – geriausia apsauga nuo finansinio nuostolio.
(be temos)
(be temos)
(be temos)