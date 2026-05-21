 Ligoninėje Šiauliuose mirė iš namų prieš kelias dienas pristatytas jaunas vyras

Ligoninėje Šiauliuose mirė iš namų prieš kelias dienas pristatytas jaunas vyras

2026-05-21 16:28
BNS inf.

Ligoninėje Šiauliuose trečiadienio rytą mirė prieš kelias dienas į ją iš namų pristatytas jaunas vyras.

<span>Ligoninėje Šiauliuose mirė iš namų prieš kelias dienas pristatytas jaunas vyras</span>
Ligoninėje Šiauliuose mirė iš namų prieš kelias dienas pristatytas jaunas vyras / Asociatyvi A. Ufarto/BNS nuotr.

Šiaulių apskrities policijos duomenimis, 8 val. gydymo įstaigoje mirė 2005 metais gimęs vyras, kuris gegužės 17-ąją buvo atvežtas iš namų Stupurų kaime, Joniškio rajone.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas vyro mirties priežasčiai nustatyti.

Šiame straipsnyje:

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų