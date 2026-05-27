„Lino“ gamykloje Panevėžyje kilęs gaisras – užgesintas

„13.13 val. paskelbta gaisro likvidacija, dabar vykdomi baigiamieji darbai. Tai reiškia, kad ardomos konstrukcijos, jos perliejamos vandeniu, kad degimas neatsinaujintų“, – sakė PAGD atstovė.
Departamentas apie nukentėjusiuosius duomenų neturi. Gaisro plitimas buvo sustabdytas apie vidurdienį.
Aplinkos apsaugos departamento duomenimis, padidėjusi oro tarša mieste nefiksuojama.
Kaip rašė BNS, maždaug 10.20 val. užsidegė S. Kerbedžio gatvėje esančio gamybinio pastato stogas, ant kurio dalies įrengta saulės elektrinė. PAGD duomenimis, degė apie 360 kv. m stogo konstrukcijų.
Gaisro gesinimui pasitelktos šešios automobilinės cisternos ir automobilinės kopėčios. Dalis žmonių iš pastato išėjo patys, dalį išvedė ugniagesiai. PAGD kol kas neturi duomenų, kiek žmonių buvo evakuota.
Apie 11 val. gyventojams, esantiems 1 km spinduliu aplink gaisravietę, į mobiliuosius telefonus buvo išsiųstas trumpasis perspėjimo pranešimas dėl galimos dūmų žalos sveikatai.
Panevėžio miesto savivaldybė skelbė, kad dėl vyraujančių vėjų ypač atsargūs turėtų būti pietrytinės miesto dalies gyventojai.
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) gyventojams patarė pasitraukti nuo dūmų, arčiau gaisro – vengti buvimo lauke, esant namuose neatidarinėti orlaidžių, langų ir durų, važiuojant pro gaisro vietą – sandariai uždaryti automobilių langus.
Taip pat buvo rekomenduojama išjungti mechanines vėdinimo, rekuperacijos sistemas ar kondicionierius, uždengti šulinius ir nenaudoti jų vandens maistui, lauke nepalikti gyvūnų.
Pasijutusieji prastai turėtų nedelsiant kreiptis į medikus.
1957 metais įkurta bendrovė „Linas“ gamina lininius audinius ir namų tekstilę. „Sodros“ duomenimis, įmonė turi apie 230 darbuotojų.
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