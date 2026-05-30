 Marijampolės sporto centre – tik per žingsnį nuo tragedijos

Marijampolės sporto centre – tik per žingsnį nuo tragedijos

teko evakuoti 300 žmonių
2026-05-30 10:37
Gytis Pankūnas (ELTA)

Marijampolėje penktadienį kilus gaisrui sporto centre, iš jo evakuoti 300 žmonių, informavo ugniagesiai.

<span>Marijampolės sporto centre – tik per žingsnį nuo tragedijos</span>
Marijampolės sporto centre – tik per žingsnį nuo tragedijos / Asociatyvi E. Ovčarenko/BNS nuotr.

Kaip pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, gegužės 29 d. apie 8.53 val. gautas pranešimas, kad Sporto gatvėje, sporto centre, veikia priešgaisrinė signalizacija.

Nurodyta, kad matyti dūmai, vaikai ir treneriai evakuojasi.

Paaiškėjo, kad koridoriaus lubose degė LED panelė. Gaisrą gesintuvu užgesino patys darbuotojai.

Iki ugniagesių atvykimo iš pastato buvo evakuota apie 280 vaikų ir 20 suaugusiųjų.

Išvėdintos patalpos ir išardyta dalis lubų, kad būtų įsitikinta, ar gaisras neišplito. 

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