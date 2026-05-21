Milijoninis užstatas negarantuoja laisvės: teismas paaiškino, kaip viskas veikia

Apie tai plačiau pasakojo Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas Nerijus Meilutis.
– Nuo ko priklauso užstato dydis? Kaip teismas įvertina, ar paskirta pinigų suma bus pakankama garantija, kad įtariamasis nepabėgs?
– Įstatymas nenumato nei minimalaus, nei maksimalaus užstato dydžio, tačiau visais atvejais tai pavesta nuspręsti teismui, o ikiteisminio tyrimo metu – prokurorui.
– Kažkokių kriterijų nėra ir užstatas gali laviruoti?
– Taip, aiškių kriterijų nėra, ir kiekvienu atveju teismas sprendžia individualiai.
– Kokiais konkrečiais atvejais teismas tenkina prašymą paleisti už užstatą, o kada ne, nepaisant užstato dydžio?
– Visais atvejais teismas sprendžia, ar užstatas padės įgyvendinti Baudžiamojo proceso kodekso 119 straipsnyje numatytus tikslus. Paprastai pasakius, ar užstatas sulaikys nuo bėgimo, ar asmuo nedarys naujų nusikaltimų bei ar netrukdys procesui.
– Vertinamas konkretus atvejis ar įtariamasis?
– Konkretus atvejis, konkretus žmogus ir konkreti situacija.
– Kokia yra praktika Lietuvoje? Ar dažnai prašymai paskirti užstatą yra tenkinami, ar vis dėlto dažniau atmetami?
– Jei yra prašomas užstatas, tai bet kokiu atveju visada rimtai svarstoma. Teismų praktikoje buvo ir tenkinama, ir atmetama. Net nagrinėjant skundus aukštesniame teisme būdavo, pavyzdžiui, naikinamos nutartys, kai vienais atvejais užstatas būdavo paskirtas, o kitais atvejais prašymai būdavo atmesti.
– Kuriam laikui įtariamasis gali būti paleistas už užstatą?
– Jei užstatas yra skiriamas ikiteisminio tyrimo metu, jis taikomas tol, kol prokuroras nusprendžia, kas bus su tuo užstatu bei tyrimu. Jei teismo nagrinėjimo metu – tai dažniausiai iki tol, kol įsiteisėja nuosprendis.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
– Kokie didžiausi Lietuvos istorijoje sumokėti užstatai?
– Kiek man pavyko rasti – nuo tūkstančio iki milijono eurų.
– Kas nutinka su tais pinigais, kurie yra kaip užstatas, kad įtariamasis būtų paleistas į laisvę, jei nepažeidžia sąlygų? Kas su pinigais, jei vis dėlto pažeidžia?
– Įstatymas numato, sakyčiau, keletą variantų. Jei sąlygos yra pažeidžiamos – užstatas pereina valstybei ir yra priimama atitinkama nutartis. Jei sąlygos nepažeidžiamos – pinigai grąžinami. Tačiau praktikoje, jei užstato davėjas sutinka, iš užstato gali būti padengiama tiek paskirta bauda, tiek bylinėjimosi išlaidos, tiek baudžiamojo poveikio priemonės, pavyzdžiui, turto areštas.
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