Ministrų kabinetas siūlo nuteistiesiems už smurtą prieš nepilnamečius uždrausti susisiekti su jais

Taip pat norima įtvirtinti tvarką, sudarančią galimybę Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai ir laisvės atėmimo įstaigoms keistis informacija apie nuteistuosius už smurtinius nusikaltimus prieš nepilnamečius.
„Šitą įstatymo projektą paskatino iš piliečių gaunami skundai, kad asmuo, nuteistas už nusikaltimus prieš nepilnametį, grįžta į savo artimą aplinką arba į aplinką, kurioje nukentėjo kiti gretimai gyvenantys nepilnamečiai“, – trečiadienį per Vyriausybės posėdį sakė teisingumo ministrė Rita Tamašunienė.
Anot jos, siūlomi pakeitimai leis išvengti tokių situacijų.
Teisingumo ministerijos teigimu, šiuo metu nesama aiškaus informacijos apsikeitimo mechanizmo, nenustatyti ribojimai nuteistiesiems už smurtinius nusikaltimus prieš nepilnamečius bendrauti su nepilnamečiais ar specialios sąlygos jų trumpalaikėms išvykoms.
Anot ministerijos, nuteistųjų elgesio kontrolė už įkalinimo įstaigų ribų užtikrinama fragmentiškai dėl nepakankamo bendradarbiavimo ir pareigūnų įgaliojimų.
„Tai apsunkina institucijų veiksmų koordinavimą, savalaikį rizikos vertinimą dėl pakartotinio smurto prieš nepilnametį galimybės, neigiamo psichologinio poveikio nepilnamečiams, nukentėjusiems nuo smurtinio nusikaltimo“, – teigia Teisingumo ministerija.
Pakeitimais siūloma nustatyti, kad Vaiko teisių tarnyba galėtų gauti informaciją apie asmenį, nuteistą laisvės atėmimo bausme už smurtinį nusikaltimą, padarytą prieš nepilnametį, ir laisvės atėmimo bausmę atliekančias motinas ir jų auginamus vaikus.
Tuo metu laisvės atėmimo vietų įstaiga galėtų gauti duomenis apie nuteistajam taikomus apribojimus nepilnamečių atžvilgiu, tai padėtų spręsti dėl atitinkamų teisių nuteistiesiems bendrauti su nepilnamečiais apribojimo, trumpalaikių išvykų jiems nesuteikimo.
Pagal projektą, siūloma uždrausti už smurtinį nusikaltimą, padarytą nepilnamečio atžvilgiu, nuteistam asmeniui bendrauti, susisiekti, pasimatyti su nukentėjusiuoju.
Taip pat numatoma, kad tokie nuteistieji teisę į trumpalaikę išvyką į namus įgytų tik atlikę tris ketvirtadalius bausmės. Tačiau jei nuteistojo gyvenamoji vieta sutampa su nukentėjusiojo, jis tokios teisės negautų.
Be to, išvykos metu šios kategorijos nuteistieji būtų stebimi elektroninėmis priemonėmis.
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