Miške rastas irti pradėjęs vyro kūnas

Policijos departamento duomenimis, apie 9.40 val. Varėnos rajone, ties Žilinčiškių kaimu, miške, rastas mirusio nenustatytos tapatybės vyro kūnas irimo stadijoje.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Varėnos rajone miške antradienį rastas vyro lavonas, pranešė policija.
Policijos departamento duomenimis, apie 9.40 val. Varėnos rajone, ties Žilinčiškių kaimu, miške, rastas mirusio nenustatytos tapatybės vyro kūnas irimo stadijoje.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
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