 Namuose rastas apdegęs negyvo vyro kūnas

Namuose rastas apdegęs negyvo vyro kūnas (Papildyta)

2026-10-15 08:41
Gytis Pankūnas (ELTA)

Raseinių rajone trečiadienį namuose rastas apdegęs vyro kūnas, informavo policija.

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<span>Namuose rastas apdegęs negyvo vyro kūnas</span>
Namuose rastas apdegęs negyvo vyro kūnas / E. Čičiurkaitės / BNS nuotr.

Kaip pranešė Policijos departamentas, 19.34 val. Raseinių rajone, Ariogaloje, namuose, rastas mirusio vyro, gimusio 1965 m., apdegęs kūnas.

Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos duomenimis, apie asmens mirtį pranešė greitosios medicinos pagalbos darbuotoja. Ji nurodė, kad mirusiojo galva buvo apdegusi, kambario kampe matyti gaisro židinys.

Kas ir kada degė, nėra neaišku. Apie įvykį informuotas gaisrus tiriantis pareigūnas.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

Šiame straipsnyje:
Ariogala
vyro kūnas
gaisras

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