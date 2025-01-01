Per avariją Šiauliuose nukentėjo mažas vaikas

Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, rugsėjo 17 dieną 10.45 val. Jono Basanavičiaus ir Sodo gatvių sankryžoje automobilis „Mercedes Benz E220“, vairuojamas blaivaus vyro, gimusio 1993 metais, susidūrė su automobiliu „Škoda Octavia“, vairuojamu blaivaus vyro, gimusio 1966 metais.
Anot policijos, eismo įvykio metu nukentėjo automobilio „Škoda Octavia“ keleivė, gimusi 1986 metais, ir keleivis, mažametis vaikas, gimęs 2019 metais. Jie po medikų apžiūros ligoninėje išleisti gydytis ambulatoriškai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
Naujausi komentarai