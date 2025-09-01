Daugiabutyje – aliarmas: į namus grįžusi šeimininkė rado išpjautą durų spyną

Pasak Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, apie įvykį Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje esančioje Chemikų gatvėje buvo pranešta rugpjūčio 31 d. Kaip teigta, iš daugiabučio ketvirtojo aukšto rūksta dūmai.
Atvykus ugniagesiams buvo pridūminta penkių aukštų gyvenamojo namo laiptinė. Ketvirtajame aukšte pro užrakintas duris iš buto veržėsi dūmai. Į butą buvo patekta diskiniu pjūklu išpjovus spyną. Virtuvėje, ant viryklės, svilo maisto produktai, žmonių būsto patalpose nebuvo.
Puodą ugniagesiai nukėlė nuo viryklės ir ataušino, o butą išvėdino. Dūmų detektoriaus viduje nebuvo. Buto savininkė namo sugrįžo, kai ugniagesiai jau buvo pašalinę nelaimės priežastį.
