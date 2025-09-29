Lenkijoje prie vairo užmigęs lietuvis sukėlė mirtiną avariją: žuvo keturi žmonės

Kaip teigiama, tądien S8 greitkelyje Varšuvos kryptimi susidūrė du lengvieji ir du sunkiasvoriai automobiliai. Du žmonės žuvo vietoje, sekmadienį pranešta apie trečiosios aukos mirtį, o pirmadienį, rugsėjo 29-ąją, paaiškėjo, kad ligoninėje mirė ir ketvirtas per avariją sužalotas žmogus.
Visos eismo įvykio aukos važiavo „Škoda“ automobiliu. „Du vyrai – 69 metų vairuotojas ir 73 metų keleivis – žuvo įvykio vietoje. O dvi automobilyje buvusios keleivės – 60 ir 63 metų, sunkios būklės buvo nuvežtos į ligoninę ir ten mirė“, – sakė policijos atstovė spaudai.
25-erių „Peugeot“ vairuotojas nenukentėjo, tačiau medikų rankose atsidūrė kartu su juo vykusi vienmetė keleivė. Per avariją sužalojimų nepatyrė ir kitą sunkiasvorį automobilį vairavęs 52-ejų vyras.
Pirminiais duomenimis, 58-erių lietuvis vilkiko MAN vairuotojas, kaip įtariama, užmigo prie vairo ir rėžėsi į lengvąjį automobilį „Škoda“. Po smūgio šis atsitrenkė į „Peugeot“, o pastarasis – į sunkiasvorio automobilio „Scania“ galinę dalį.
Avarijos sukėlimu įtariamas lietuvis buvo blaivus. Policijos pareigūnai jį suėmė.
