Naktį dėl stipraus vėjo virto medžiai: į juos rėžėsi automobiliai

2025-10-31 11:56
BNS inf.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, penktadienio naktį dėl stipraus vėjo ant kelių nuverstų medžių gelbėtojai gavo aštuoniolika iškvietimų – žmonės nenukentėjo, bet apgadinti automobiliai.

Medžiai virto įvairiuose Lietuvos rajonuose.

Pirmą pranešimą apie ant kelio nuvirtusį medį ugniagesiai gelbėtojai gavo apie 2 val. Tai įvyko Kėdainių rajone, Bajėnų I kaime.

Po keliolikos minučių gautas pranešimas apie įvykį Kauno rajone, Garliavos apylinkių seniūnijos Ilgakiemio kaime. Čia automobilis atsitrenkė į nuvirtusį medį.

Apie 5 val. tame pačiame Ilgakiemio kaime ant gatvės nuvirto du medžiai, į vieną iš jų atsitrenkė automobilis. Vieną medį gelbėtojai patraukė nuo važiuojamosios kelio dalies, kitą ištraukė iš po automobilio.

