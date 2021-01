Pūga šalyje šėlsta: šimtai virtusių medžių, be elektros – 55 tūkst. namų ūkių

Per parą ugniagesiai daugiau 331 kartą vyko šalinti nuvirtusių medžių ir kitų sniego padarinių, BNS informavo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) atstovai. Dėl gausaus sniego sukeltų gedimų elektros trečiadienio rytą neturi apie 55 tūkst. namų ūkių.

Pasak PAGD situacijų koordinavimo centro, pastarąją parą daugiausiai iškvietimų buvo Vilniuje (102) ir Kaune (83), daugiausiai ugniagesiai vyko šalinti nuvirtusių medžių nuo važiuojamosios dalies.

Vilniuje ugniagesiai gelbėtojai 13 kartų vyko šalinti medžių, nuvirtusių ant automobilių, trys iškvietimai buvo į gyvenamuosius namus, Kaune medžiai nuo automobilių šalinti keturiskart, nuo gyvenamųjų namų – septynis kartus.

Nuvirtęs medis sužalojo vieną vyrą Vilniuje, Vingio parke, jis buvo išlaisvintas dar iki atvykstant ugniagesiams. Jis išvežtas į ligoninę.

Daugiau pranešimų apie nukentėjusius nebuvo.

Dešimtys tūkstančių be elektros

Lietuvoje dėl gausaus sniego sukeltų gedimų elektros trečiadienio rytą neturi apie 55 tūkst. namų ūkių.

Pasak Energijos skirstymo operatoriaus (ESO), daugiausiai gedimų yra Vilniaus ir Utenos regionuose, kur be elektros yra atitinkamai apie 19 tūkst. ir 16 tūkst. vartotojų.

Gedimai nuo ryto šalinami toliau, šį rytą prie snygio sukeltų gedimų šalinimo dirba maždaug 250 brigadų, tačiau elektros atstatymas užtruks.

„Situacija yra ypač sudėtinga dėl to, kad krentantis sniegas yra šlapias ir dėl didelio sniego kiekio. Pabrėžiame, kad remonto darbus trukdo ir faktas, kad kai kur technika iki gedimų tiesiog neprivažiuoja per sniegą. Situacija apsunkinta dėl to, kad snygis nesibaigia, net po visos dienos darbo vėl tose pačiose linijose miškuose yra nutrūkimai“, – pranešė ESO.

Didžiausias prioritetas skiriamas namų ūkiams, kurie elektros neturi ilgiausiai.

Kauno regione elektros neturi apie 8,3 tūkst. namų ūkių, Alytaus regione – apie 7 tūkst., o Panevėžio regione – apie 6,3 tūkst. ESO duomenimis, kituose šalies regionuose snygis ir gedimų skaičius yra mažesnis.

Tikimasi, kad trečiadienį pagerėjus oro sąlygoms gedimų mažės.

Eismo sąlygos sudėtingos

Eismo sąlygos trečiadienio rytą visoje šalyje išlieka sudėtingos dėl visą naktį gausiai kritusio sniego ir pūgos, dalis rajoninių kelių – nepravažiuojami, įspėja Automobilių kelių direkcija.

Pagrindiniai keliai – su šlapio ar pažliugusio sniego provėžomis, vietomis prispausto ar puraus sniego sluoksnis siekia iki 10-15 cm.

Mažesnio eismo intensyvumo rajoniniai – keliai su prispaustu sniegu, slidūs, čia vietomis sniego sluoksnis – iki 30 cm.

Kelių direkcija įspėja, kad kai kurie rajoniniai keliai yra pietų ir rytų Lietuvoje yra sunkiai pravažiuojami, tokių kelių yra Marijampolėje apskrityje, Vilkaviškyje, Vilniaus, Ukmergės, Širvintų rajonuose.

Keliai valomi visu pajėgumu, tačiau Kelių direkcija įspėja, kad nuvalius dėl snygio jie vėl netrukus pasidengia sniegu.

Kiek geresnės eismo sąlygos yra vakarų Lietuvoje, ypač Klaipėdos apskrityje, nes ten kritulių buvo mažiau.

Taip pat perspėjama, kad dėl storo sniego sluoksnio lūžta medžiai, medžių šakos, įspėjama būti atsargiems miškingose vietovėse, susilaikyti nuo nebūtinų kelionių automobiliu.

Trečiadienio rytą visoje Lietuvoje tebesitęsia snygis, gausiausiai sninga Kaišiadorių, Marijampolės ir Varėnos rajonuose, vakaruose, šiaurės vakaruose sniegas kai kur pereina į šlapdribą, vietomis – pūga.

Oro temperatūra – nuo 1 laipsnio šalčio iki 2 laipsnių šilumos.

Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, dieną taip pat snigs, vietomis pustys. Vėjas bus šiaurės vakarų, vakarų 8–13 m/s. Aukščiausia oro temperatūra sieks nuo 1 laipsnio šalčio iki 2 laipsnių šilumos.