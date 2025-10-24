 Policija prašo pagalbos: iš namų Tauragėje išėjo ir negrįžo Aurelija Gudienė

– moteris sunkiai vaikšto
2025-10-24 14:44
ELTOS inf.

Policija ieško Tauragėje dingusios Aurelijos Gudienės.

Aurelija Gudienė / E. Ovčarenko/BNS, policijos nuotr.

Kaip pranešė Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (AVPK), moteris, gimusi 1968 metais, išėjo iš namų, esančių Tauragėje, ir iki šiol negrįžo.

Dingusiosios požymiai: A. Gudienė yra stambaus kūno sudėjimo, apie 165 cm ūgio, trumpų rudų plaukų, vilkėjo mėlynos spalvos džinsus, tamsią striukę, avėjo juodus batus. Moteris turi sveikatos problemų, sunkiai vaikšto.

Žinančius šios moters buvimo vietą, ar turinčius kitos tyrimui vertingos informacijos, prašoma nedelsiant pranešti Tauragės AVPK Operatyvaus valdymo skyriaus pareigūnams, tel. Nr. +370 700 64300 arba skambinti skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112.

