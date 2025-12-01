Šalia apvirtusio keturračio – vyro lavonas

Kaip pranešė Policijos departamentas, šeštadienį apie 23.55 val. Gulbinų kaime, Žadikės gatvėje, rastas nuo kelio nuvažiavęs ir apvirtęs keturratis „Cfmoto Cforce 850XC“.
Šalia keturračio rastas mirusio vyro, gimusio 1978 metais, kūnas.
Prieš vidurnaktį Radviliškio rajone rastas keturratis, šalia jo buvo mirusio vyro kūnas.
