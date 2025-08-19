Šiaulių rajone užsidegė traukinio vagonas su cheminėmis medžiagomis

Dėl incidento sutelktos gausios ugniagesių pajėgos.
„Įvykio vietoje yra sudarytas gelbėjimo darbų koordinavimo štabas, jį sudaro ugniagesiai gelbėtojai, aplinkosaugininkai, policija. Organizuojamas vagono atitraukimas į saugią vietą įvykio lokalizavimui. Galimai bus traukiamas iki papildomos atšakos. Veiksmai derinami su Lietuvos geležinkeliais. Ugniagesiai nuolat aušina vagoną”, – Eltai sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Edita Zdanevičienė.
Pasak jos, atvykus ugniagesiams rūko dūmai, atviro degimo nebuvo.
Kaip pranešė Aplinkos apsaugos departamentas (AAD), Kuršėnų kaimiškojoje seniūnijoje, ties Geruogių kaimu, esančiame traukinio vagone apie 6.30 val. užsidegė cheminės medžiagos. Į įvykio vietą išvyko aplinkosaugininkai, Aplinkos apsaugos agentūros laboratorija.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento pirminiais duomenimis, vagone, kuriame kilo gaisras, buvo gabenamos kalio trąšos.
Ugniagesiai nuolat aušina vagoną.
Aplinkiniams gyventojams privalu evakuotis
„Nacionalinis visuomenės sveikatos centras gyventojams pataria neiti į lauką, užsandarinti langus ir duris, perspėti aplinkinius ir sekti oficialią informaciją bei pranešimus žiniasklaidoje“, – teigiama AAD pranešime.
Nacionalinis visuomenės sveikatos centro (NVSC) išplatintame pranešime įspėjama, kad gaisro dūmai gali būti pavojingi sveikatai, nes degdamos cheminės medžiagos išskiria nuodingas, kvėpavimo takus dirginančias dujas.
NVSC skelbia, kad vieno kilometro atstumu esantiems gyventojams privaloma nedelsiant evakuotis – jei yra galimybė, kuo greičiau palikti užterštą teritoriją, judėti prieš vėjo kryptį arba į šoną nuo dūmų debesies.
Didesniu atstumu (2–10 km) esantiems žmonėms, jeigu nėra galimybės evakuotis, rekomenduojama užsidaryti patalpose, sandariai uždaryti langus, duris, ventiliacijos angas, išjungti rekuperaciją.
NVSC pataria apsaugai naudoti respiratorius su rūgščių dujų filtrais, pavyzdžiui, ABEK tipo, arba bent jau drėgną audinį ar rankšluostį ant burnos ir nosies.
Negalima palikti lauke gyvūnų.
Pasijutus prastai, rekomenduojama nedelsiant kreiptis į medikus. Važiuojant pro gaisro vietą, rekomenduojama sandariai uždaryti automobilių langus.
Naujausi komentarai