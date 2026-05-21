Nukentėti gali kiekvienas: sulaukę šio skambučio, nedelsiant padėkite ragelį

Į šią situaciją operatyviai sureagavo VšĮ Karoliniškių poliklinika, savo oficialioje „Facebook“ paskyroje išplatinusi svarbų įspėjimą visiems pacientams.
„Pastaruoju metu suaktyvėjo telefoniniai sukčiai, kurie prisistato gydymo įstaigų darbuotojais ir siekia išgauti jūsų asmens duomenis ar banko informaciją.
Atminkite. Poliklinika NIEKADA telefonu neprašo:
- banko prisijungimų;
- SMART-ID kodų;
- slaptažodžių ar kitų jautrių duomenų.
Jeigu sulaukėte įtartino skambučio:
- neatskleiskite savo duomenų;
- nespauskite siunčiamų nuorodų;
- nutraukite pokalbį.
Būkite budrūs ir pasirūpinkite savo bei artimųjų saugumu“, – teigiama įstaigos „Facebook“ įraše.
Kaip veikia ši schema?
Sukčiai dažniausiai naudojasi psichologiniu spaudimu. Jie gali teigti, kad „atšaukiama jūsų gydytojo vizito registracija“, „reikia skubiai sumokėti už tyrimus“ arba „įvyko klaida sistemoje ir būtina patvirtinti tapatybę per Smart-ID“. Išgirdę apie sveikatą, žmonės dažnai pasimeta ir praranda budrumą.
Atsiminkite vieną paprastą taisyklę: jokia gydymo įstaiga neturi teisės ir priežasties prašyti jūsų banko duomenų telefonu. Jei kyla bent menkiausia abejonė, geriausia padėti ragelį ir patiems perskambinti oficialiu poliklinikos registratūros numeriu.
Pasidalinkite šia informacija su savo tėvais bei seneliais – vyresnio amžiaus žmonės tampa dažniausiu šių nusikaltėlių taikiniu!
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