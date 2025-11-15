Atskleidė į Lietuvą plūstančių kontrabandinių rūkalų mastą

Pranešama, kad net 68 proc. nelegalių rūkalų sulaikyta ne pasienyje, o šalies viduje. Dar pernai, 2024-aisiais, situacija buvo priešinga – tuomet daugiau cigarečių (beveik 59 proc.) MKT pareigūnai sulaikė Baltarusijos ir Rusijos pasienyje.
Muitinės kriminalistai šiemet pradėjo 21 ikiteisminį tyrimą dėl tabako gaminių – jų kontrabandos ar neteisėto disponavimo. Beveik visi tyrimai susiję su ypač dideliais nelegalių rūkalų kiekiais: pavyzdžiui, didžiausią šiemet sulaikytą kontrabandos siuntą, gabentą dviem vilkikais, sudarė net 1,26 mln. pakelių.
Iš viso šiemet MKT pareigūnams ikiteisminių tyrimų metu įkliuvo 6,1 mln. pakelių cigarečių, kurių vertė – 27,5 mln. eurų. Tuo metu 2024-aisiais per visus metus Lietuvos muitinėje sulaikyta 4,56 mln. pakelių rūkalų.
Tarp kontrabandinių cigarečių, kaip ir anksčiau, dominuoja baltarusiškos (62 proc.).
Tiesa, pastebima, kad šįmet išaugo nelegalių rūkalų srautai iš Latvijos – iš ten gabenamos tiek baltarusiškos kontrabandinės cigaretės, tiek vietos šešėliniuose tabako fabrikuose falsifikuoti rūkalai.
Muitinės atstovų teigimu, suintensyvėjo ir cigarečių kontrabandos gabenimas lėktuvais, jūriniuose konteineriuose – taip dažniausiai gabenamos cigaretės iš Jungtinių Arabų Emyratų.
„Kontrabandos siuntimas balionais (ir dronais), atmetus politinį ir vertinant tik ekonominį dėmenį, irgi gali būti vertinamas kaip tam tikras desperatiškas bandymas ieškoti naujų būdų ir kelių rūkalams gabenti“, – teigiama šeštadienį išplatintame pranešime.
Kontrabandos organizatoriams telieka gana ribotas ir rizikingesnis maršrutų pasirinkimas.
Muitinės vertinimu, aiškėjančios kontrabandinių cigarečių gabenimo tendencijos susijusios su pernai maksimaliai sustiprinta vilkikų kontrole pasienyje.
„Pasienyje su Rusija ir Baltarusija tikrinant kiekvieną vilkiką, kontrabandos organizatoriams telieka gana ribotas ir rizikingesnis maršrutų pasirinkimas“ – teigia MKT direktorius Mantas Kaušilas.
MKT analitikų vertinimu, vertinant susiklosčiusią situaciją, prognozuojama, kad toliau stiprės kontrabandos gabenimo naujais keliais ir būdais tendencijos. Tikėtini suaktyvėję mėginimai gabenti cigaretes geležinkelio transportu, bet muitinė pažymi netrukus visuose geležinkelio postuose turėsianti veikiančias rentgeno kontrolės sistemas.
Taip pat neatmetama, kad gali padažnėti bandymai įvežti kontrabandą iš Kaliningrado srities, gali atsirasti nauja nelegalių rūkalų įvežimo kryptis – iš Lenkijos.
ELTA primena, kad spalio mėnesį kelis kartus fiksuoti kontrabandą gabenę meteorologiniai balionai iš Baltarusijos, sutrikdę oro uostų veiklą.
Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, Vyriausybė nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.
Vykimas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis.
